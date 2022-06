“Siento temor por mí y mi familia; no descarto un atentado”: Dignora Valdez

Los Mochis, Sinaloa.- Evidentemente afectada por su baja laboral en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, Rosario Dignora Valdez López dijo en entrevista exclusiva para EL DEBATE estar tranquila porque su expediente sigue limpio.

Sin embargo, agregó, ante su baja laboral y los problemas que ello conlleva, se dijo temerosa por la integridad de ella y la de su familia, razón por la cual se vio obligada a sacar a sus hijos del estado de Sinaloa.



¿Cómo se siente?

“Desilusionada, cansada y triste. Si bien es cierto he recibido muchos mensajes y llamadas de apoyo, pero se sabe que son los representantes y servidores públicos de las instituciones los que tienen la última palabra en mi caso. Aunque también estoy tranquila, porque mi expediente sigue limpio y mis acciones son las que, hasta el momento, me han respaldado”.



¿Siente temor?

“Claro que siento temor, por mí y por mi familia, puesto que hemos visto en todos estos años los diferentes tipos de agresiones que se han hecho a mi persona y, por supuesto, lo sigo diciendo y lo sostengo: no descarto un posible atentado, es por eso que me he visto en la necesidad de sacar del estado a mis hijos, por si me llegara a pasar algo”.

¿Cómo se entera de su baja laboral?

“Desde el jueves me informaron que el notificador me andaba buscando y le informé que tenía algunas vueltas que dar, le pregunté si podía ir al día siguiente saliendo del trabajo, y así fue. El viernes llegué a la Comisión de Honor y Justicia, por la mañana, donde me informé que habían resuelto en negativo y con baja definitiva por una queja que se interpuso en mi contra por una supuesta agresión verbal a una compañera. Debo informar que esta es la primera vez que se me relaciona una diferencia con una compañera en la Comisión de Honor y Justicia, y este caso se realizó con toda la intención de afectar el rumbo que llevaba la denuncia hacia los comandantes señalados por acoso sexual y laboral a varias compañeras de la corporación”.



¿Cuál es el estatus actual de esa denuncia por acoso sexual contra comandantes?

“A los comandantes les declararon la no responsabilidad, es decir, la Comisión de Honor y Justicia los declaró inocentes. El caso lo atrajo el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Ahome, por recomendación de la Secretaría de las Mujeres, y hasta el momento no han dado una notificación de avance en el tema”.



¿Cómo fue la reunión con la síndica procuradora de Ahome a la que estaba citada?

“Estuve presente con la síndica procuradora Cecilia Hernández, acompañada por tres de mis abogadas, así como las compañeras que estaban siendo agredida sexual y laboralmente en la corporación, también estuvo presente el asistente del secretario y el mismo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, Julio César Romanillo Montoya; ahí se informó al secretario de viva voz de cada una de las quejas que ellas tenían con los comandantes. Él las escuchó a todas y prometió resolver a favor sus peticiones”.



Si las autoridades conocían las quejas de acoso de viva voz de las afectadas, ¿a qué cree que se deba su baja laboral?

“El trasfondo de todo esto es el machismo y la misoginia que sigue imperando en las corporaciones, en el que las mujeres son objetos sin derechos y con facilidad para violentarlas, sin que exista una consecuencia o una sanción, esa es la razón real de mi baja”.



¿Cuál es su preocupación actual?

“Mi preocupación más grande es el futuro de mis hijos y el sustento económico que mi trabajo me daba, porque servía para cubrir parte de las necesidades que ellos tenían, ya que para cubrir bien mis gastos me era necesario hacer horas extras en mi trabajo, algo que mis compañeros desde siempre han visto que hago y que este tipo de acciones me ponen vulnerable, pues las diferentes declaraciones del secretario Julio César Romanillo, así como del regidor Carlos Valle Saracho y de los representantes de la Comisión de Honor y Justicia, los licenciados Francisco Arias y Joel Godoy, confirman que con todo esto dejan sin valor mi historial laboral y mi vida, dejándome completamente desprotegida”.

¿Qué mensaje daría a las autoridades?

“Trabajen con perspectiva de género y no nada más por la cuota que la ley les exige. Dense cuenta que en diferentes instituciones tienen ideas tiranas y arraigadas, así como representantes como en la Comisión de Honor y Justicia, donde en su mayoría son hombres los que toman las decisiones de las resoluciones, dándonos cuenta que el enfoque neutral femenino no existe”.

Durante entrevista

Mientras Dignora Valdez López era entrevistada compartió un recuerdo del año 2019, cuando diputados locales de la pasada legislatura hicieron un posicionamiento para exponer el acoso laboral que ya existía en la corporación de Ahome.

“La historia se repite, es el mismo caso, pero en aquel año fue en el 2019, donde a una compañera la agredió un comandante. En aquel momento yo era la encargada de Equidad y Género, que todavía no se concretaba del todo, pero cuando hice el llamado de atención a las autoridades, me dijeron que se había canalizado a la Comisión de Honor y Justicia, pero pasó lo mismo, hicieron los mismos procedimientos para que ella desistiera de la denuncia, y a mí me mandaron al área Operativa, que es donde me encuentro desde entonces. La historia se va a seguir repitiendo, porque no hay castigos y, mientras no haya castigos, van a seguir ocurriendo este tipo de violaciones a los derechos y a la integridad de las mujeres”.

Antecedente

Dignora Valdez López fue arrestada por 36 horas por tomar el micrófono durante un evento oficial del Día de la Mujer, sin autorización de sus superiores. Ahí habló de la desigualdad que existe en las corporaciones policiales para las mujeres.

Tras la presión social, la agente tercera de Seguridad Pública fue liberada del arresto y ascendida al área de Unidad de Género, la cual se encontraba en proceso de ser instaurada.

Más adelante, fue destituida de su cargo y turnada nuevamente al área Operativa, donde desempeña su labor hasta el momento.

El Perfil

Rosario Dignora Valdez López

Expolicía Municipal

*Lugar y fecha de nacimiento: 11 de julio de 1981, en San Blas, El Fuerte.

Preparación académica: Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Actualmente estudiante de la Licenciatura en Derecho.

*Trayectoria: 16 años como policía municipal.

*Hijos: Por seguridad, se reserva sus generales.

De Manifestación hasta denuncias formales

Acontecimientos importantes de Dignora Valdez López, agente tercera de la Secretaría de Seguridad Pública y ProtecciónCiudadana de Ahome.

8/3/2019

Día de la mujer

Dignora Valdez López tomó el micrófono al finalizar el evento oficial del Día de la Mujer para exponer que en las corporaciones hay un ambiente de burla y simulación.

8/3/2019

Arresto 36 horas

La agente tercera de la Policía Municipal de Ahome fue arrestada 36 horas por orden del entonces alcalde Billy Chapman, por supuesta represalia por participar en evento de la mujer.

20/7/2021

Manifestación

Durante un evento oficial del entonces alcalde Billy Chapman, Dignora Valdez se manifiesta acusando un gobierno de burla y simulación por la falta de apoyo a las mujeres policías en Ahome.

7/3/2022

Denuncia de acoso

Tras una primera audiencia en la Comisión de Honor y Justicia, Dignora da a conocer una denuncia por acoso sexual contra comandantes de la Policía Municipal de Ahome, en perjuicio de mujeres policías.

11/5/2022

No procede

La Comisión de Honor y Justicia resolvió la no responsabilidad de los agentes señalados de acoso, por lo que el Órgano Interno de Control atrae el caso. Dignora entrega documentación.

24/6/2022

dan de baja

Dignora Valdez es dada de baja de la corporación, supuestamente por agredir verbalmente a un superior. El hecho provoca reacciones encontradas, pues lo atribuyen a las denuncias por acoso.