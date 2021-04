Siete candidatos inician campañas por la presidencia municipal de Choix

Choix, Sinaloa.- Con una estrategia diferente, que consiste, principalmente en evitar la aglomeración de personas, los candidatos a la alcaldía de Choix iniciaron ayer su campaña, principalmente en un recorrido casa por casa y en la zona comercial del alteño municipio.

Todos con un mensaje dirigido a los choiceños exhortan a la ciudadanía a votar de manera responsable el próximo 6 de junio y a su vez se presentan como la mejor opción para representarlos como presidentes municipales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Hombres y mujeres que representan constancia y esperanza para el municipio de Choix se dirigen a los votantes con la esperanza de ser quien los representa los siguientes tres años.

Leer más: Candidatos buscan la presidencia municipal de El Fuerte

“Soy mujer de temple y carácter”: Aidé Castillo

“Soy una mujer de temple y de carácter que asume retos y responsabilidades en bien de la comunidad, por eso estoy preparada para fomentar la minería, pesca, agricultura, ganadería, turismo y apoyar a las familias, pero sobre todo a las madres solteras que hacen la función de padre y madre”, expresó Aidé Castillo, candidata del PRI a la alcaldía de Choix.

El arranque de campaña de la candidata del tricolor inició en el edificio del partido para recorrer todas las zonas del alteño municipio.

Aidé Castillo. Foto: Debate

“La transformación de Choix continuará”: Amalia Gastélum

La Cuarta Transformación llegó a Choix y será continua, aseguró la candidata de Morena a la alcaldía de Choix, Amalia Gastélum.

En el primer minuto de este domingo la candidata inició su campaña político electoral. En este evento que se enlazó con el inicio de campaña del candidato a la gubernatura de Sinaloa Rubén Rocha Moya, reafirmó que su gobierno será transformador para las familias, principalmente para los más vulnerables.

Amalia Gastélum. Foto: Debate

Lolis Cota busca ser alcaldesa por el PAN

Bajo el lema “Construyamos Choix”, arrancó campaña ayer la candidata a la presidencia municipal Dolores Marisela Cota Reynaga, quien abandera la candidatura por el Partido Acción Nacional.

A ritmo de banda, la candidata encabezó un gran rally de carros que recorrieron gran parte del alteño municipio donde aprovechó para exhortar a la ciudadanía a votar el próximo 6 de junio. La campaña inició la madrugada de ayer.

Dolores Marisela Cota. Foto: Debate

Chepita Vega representa a Movimiento Ciudadano

“En la política no soy nueva, no es mi primera aspiración, pero sí mi primera oportunidad para demostrar que las mujeres podemos no solo ocupar un cargo, sino sacar adelante el municipio”, expresó la candidata a la alcaldía de Choix, Josefa Magdalena Osorio Vega.

La aspirante por Movimiento Ciudadano inició ayer su campaña político-electoral, donde se expresó orgullosa de su municipio, por el que, dijo, trabajará arduamente.

Josefa Osorio Vega. Foto: Debate

Luz Elena Márquez pinta de rosa a Choix

Desde las primeras horas de ayer, la candidata de Fuerza por México Luz Elena Márquez pintó de rosa el municpio de Choix con su arranque de campaña.

En su recorrido casa por casa, la candidata se comprometió a resolver los problemas más sentidos que padece el municipio, entre ellos crear coordinaciones integrales para agricultores, ganaderos, pescadores, adultos mayores y personas con discapacidad, entre otras, a fin de atender a Choix como se merece.

Luz Elena Márquez. Foto: Debate

Malú Portillo busca la alcaldía de Choix

“Busco unión, una excelente coordinación y una muy buena administración. Pienso y creo que es momento de cambiar y sanara nuestro municipio de Choix”, expresó la candidata de Redes Sociales Progresistas, María Lourdes Vega Portillo al presentarse a la ciudadanía del alteño municipio como aspirante a ser presidenta municipal.

Con un arduo trabajo de recorrido por las diferentes comunidades del alteño municipio y en ambiente de fiesta inició ayer la campaña político electoral.

María Lourdes Vega Portillo. Foto: Debate

Leer más: La transformación de Choix será continua: Amalia Gastélum inicia campaña por la alcaldía

Juan Carlos Ochoa arranca campaña

Agua Caliente de Baca fue el escenario donde inició la campaña político-electoral el candidato del PRD a la alcaldía de Choix, Juan Carlos Ochoa.

Con actividades de pega de calcas, batucada en las calles del alteño municipio y un ambiente de fiesta y algarabía, el candidato del sol azteca invitó a los ciudadanos de Choix a votar el próximo 6 de junio con una decisión responsable. Señaló que el objetivo de su campaña es porque todos queremos un Choix mejor.

Juan Carlos Ochoa. Foto: Debate