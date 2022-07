"Sigo adelante": Don Antonio, un choicense que no se rinde ante los obstáculos

Los Mochis, Sinaloa.- Antonio Fierro Vega es originario del municipio de Choix, sin embargo, su historia es igual que la de muchas personas que se han visto en la necesidad de salir de sus comunidades ante la falta de oportunidades.

Sin precisar cuántos años hace que migró de Choix a esta ciudad de Los Mochis, don Antonio dijo que tras su llegada a esta ciudad su primera oportunidad fue la de trabajar como taxista.

“Por muchos años fui chofer de taxis, me gustaba ese oficio, pero llegó un día de mala suerte, me asaltaron, me dieron un gran susto y pues tuve que dejar de ser taxista, y por varios años estuve sin tener trabajo, pues a mi edad ya no tengo oportunidad de trabajar”, enfatizó.

Sin aspiraciones

Don Antonio señaló que a sus 85 años de edad ya no aspira a tener un trabajo formal, pues está consciente que nadie le dará trabajo.

“Ante esa realidad de que nadie me dará trabajo, desde hace 3 años me dedico al oficio de cuida carros, en donde apenas logro unas monedas al día, debido a que la gente no me apoya, no es su obligación; la mayoría de la gente dice que me dará dinero a la vuelta, que no trae monedas o simplemente dice: ahí pa la otra”, puntualizó.

Asimismo, Antonio dijo que tiene dos hijos, uno ya es independiente y el otro vive con él, pero este asegura que le salió malo, es decir, drogadicto y conflictivo, por lo que batalla para poder mantenerlo, pues gana muy poco como cuida carros.

Gana para mal comer

“Lo más que saco en las ocho horas que estoy aquí son 30 pesos para mal comer, pues como ya dije, la gente no me apoya”, enfatizó.

Finalmente, don Antonio dijo que le gustaría que las autoridades municipales lo ayuden para atenderse por el problema de salud que tiene.

“Me gustaría que alguien me eche la mano para consultarme con el médico y para que me cure, pues el problema que tengo en la boca cada día se me complica más, pues no me deja comer”, resaltó.