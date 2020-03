Sigue el desabasto de medicinas en el Issste Los Mochis, denuncian pacientes

Los Mochis, Sinaloa.- Por tercer mes consecutivo derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ( Issste) denunciaron escasez de medicamentos para tratar sus padecimientos.

Los afectados señalaron que esto es una gran repercusión para tratar distintas enfermedades, ya que les complica su salud.

“Yo, por ejemplo, estoy enfermo de la presión y vengo al Issste y me dicen que no hay, que sigue sin haber medicamentos y pues esto nos afecta mucho, caemos en cama, nos enfermamos más. Decían que hoy (ayer) iban a llegar más medicamentos, pero no es cierto porque nos acercamos y nos dicen que no hay de esas claves”, indicó Mauricio Sepúlveda.

Asimismo, los derechohabientes recriminaron a las autoridades del Instituto la lentitud en su sistema para entregar correctamente los medicamentos ya que de hacer dos horas por un medicamento hacen hasta cinco horas.

“Es una barbaridad, son colas enormes las que se hacen y lo peor es que cuando llegas al final para que te den el medicamento, resulta que no hay”, indicó Alicia Gutiérrez.

Por otra parte, los derechohabientes también exigieron a las autoridades municipales liberar las rampas para acceso de discapacitados que los automovilistas no respetan.