¡Sigue la buena racha! Pescadores ribereños de Topolobampo continúan con buenas capturas de camarón

Los Mochis, Sinaloa.- Tras casi dos semanas de haberse levantado la veda del camarón, los pescadores ribereños de Topolobampo están obteniendo buenas capturas del crustáceo.

"En altamar creo que las capturas están un poco bajas, pero aquí en la bahía gracias a Dios están bien. Las capturas, las tallas y los precios están muy bien", dijo Rubén Ramírez.

El socio de la Cooperativa Maviri añadió que los pescadores que dicen que está baja la producción, son los que no se dedican a la pesca al cien por ciento.

"Hay gente que va a una marea y no agarra y creen que no hay camarón, pero aquí es la constancia de estar yendo todos los días. Gracias a Dios ha estado muy bien, no como todos queremos que haya más en abundancia, pero todo está muy bien".

Añadió que se están capturando en promedio de 40 hasta 70 kilos de camarón azul al día por embarcación.

"Pero hay mangas que están agarrando entre los 90 y 100 kilos en bahía, para afuera de la bahía también están agarrando de 140 hasta 150 kilos de camarón caqui".

Expuso que en altamar las capturas no han estado buenas porque los ciclos cambian y el camarón se mueve.

"Varía mucho, aunque los barcos de altamar aún no han reportado nada".

Informó que el camarón revuelto de todos los tamaños, a precio de playa está en alrededor de 75 pesos el kilo en promedio.

Recalcó que la temporada de camarón ha sido buena este año.

"Lo bueno es que hay camarón donde sea, a donde tires el chinchorro hay camarón, en unas partes más que en otras".

Comentó que empezaron con mareas malas, pero sí ha habido producto.