Sigue la desaparición de semanas cotizadas en IMSS

Los Mochis, Sinaloa.- Como un atropello y un abuso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) consideraron decenas de derechohabientes que fueron afectados con una desaparición en promedio de 250 semanas cotizadas que los afecta directamente al tramitar su pensión. Por ello han realizado diversas manifestaciones para exponer lo que consideran una falla del sistema del Seguro Social, que no ha dado una explicación a ninguno de los afectados.

Después de las denuncias que expusieron ante EL DEBATE, los trabajadores decidieron manifestarse pacíficamente frente a las oficinas de Afiliación y Cobranza Guamúchil y Los Mochis para exigirle al IMSS una solución a esta gran afectación en sus derechos laborales.

Los trabajadores coincidieron en que la desaparición de semanas inició en el mes de abril sin alguna explicación por parte de los trabajadores de ventanilla del IMSS. Además, mencionaron que la afectación es principalmente a los que cotizaron en el IMSS desde 1982 hacia atrás.

«Esto inició en el mes de abril y coincidió con la salida del director del IMSS a nivel nacional. Es un golpazo al proyecto de vida que tiene cada quién. De por sí estaban pagando conforme a la UMA (Unidad de Medida y Actualización) y no conforme con el salario diario», señaló Moisés Ceceña Guevara.

Hasta el momento los denunciantes han tenido reportes de sus mismos compañeros que la desaparición de las semanas cotizadas también se presenta en varios estados de la República Mexicana como Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Sonora, Baja California, Jalisco, Oaxaca, Tabasco y Guanajuato.

Denuncia

Señaló que luego de platicar con sus conocidos se dieron cuenta de que el problema era en varios estados y a nivel nacional, y que tras cuestionar a los empleados de ventanilla en el IMSS se dieron cuenta de que no sabían ni cómo había sucedido la desaparición de las semanas cotizadas en los derechohabientes: «Analizando entre todos nos dimos cuenta que en el mes de mayo salió el director panista. Lo de las semanas es tan delicado que cuando un funcionario llega a tocar una cuenta individual, esto está supercastigado por la ley, entonces esto debe ser por parte de un sabio político y autorizó que esta base de datos descontara semanas», consideró.

Francisca Inzunza Cervantes señaló que, de 500 semanas cotizadas, le bajaron a 240, por lo que se quedó sin pensión para su retiro: «En abril ya no tenía mis semanas cotizadas y me quedé sin pensión y sin poder retirarme dignamente con mi salario», señaló.

Francisco Javier Ibarra Velázquez señaló que, en su caso, desaparecieron 200 semanas cotizadas, cuando ingresó a trabajar en el 78 con un solo patrón: «Tuve solamente un patrón, dejé de trabajar hasta el 2017, y ahorita en abril que fui a checar me descontaron 200 semanas, y me está afectando en mi pensión. Me molesta porque dejé en mi trabajo toda mi juventud, y quiero tener una buena pensión».

Eida Mireya Osuna López señaló que le están quitando cinco años de su trabajo que dedicó a distintas empresas: «Son cinco años que vienen a perjudicarme mucho porque pagué con mucho esfuerzo la modalidad 40, y estamos enojados y tristes porque es mucho lo que nos afecta. Ya trabajamos muy duro y merecemos una pensión digna. Son 250 semanas las que me quitaron».

Asimismo, Socorro Sánchez señaló que ella tenía 539 semanas cotizadas, y le quitaron 200, por lo que no alcanza la pensión básica:

Me quita la posibilidad de pensionarme, me dejan sin mis años trabajados, y es una gran tristeza, porque tanto que trabajamos, para que nos dejen sin nada».

Los traen en vueltas

Los afectados señalaron que, al acudir a ventanilla, les pidieron hacer reclamaciones manuales; sin embargo, no se les da una solución concreta: «Hemos ido muchas veces a las ventanillas, pero solo nos traen en vueltas, nos dicen que hagamos reclamaciones. Las hacemos, pero no nos la responden ni nos resuelven nada. Es un atropello que simplemente nadie de los trabajadores del IMSS sabe cómo sucedió», señaló Moisés Ceceña Guevara.

«Nosotros hicimos desde el 3 de julio las reclamaciones que nos reconozcan las semanas cotizadas. Les acreditamos que trabajamos con estos patrones, les entregamos todas las documentaciones, pero hasta el momento no se nos da una respuesta ni tampoco se nos devuelven nuestras semanas cotizadas. ¿Qué está sucediendo dentro del IMSS que nadie sabe qué sucede o cómo sucedieron estas desapariciones de nuestras semanas cotizadas? Es un atropello y un abuso. Nosotros le estamos demostrando que tenemos todos los documentos en donde trabajamos con nuestras empresas, pero no nos atienden ni nos reconocen nuestras semanas cotizadas», agregó Ceceña Guevara.

Por último, los afectados señalaron que acudirán con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su próxima visita a Sinaloa para exhibirle este problema.

Los afectados pusieron al servicio de la ciudadanía afectada el número 673-120-4704 en caso de querer unirse al movimiento de protesta.