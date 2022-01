¡Sigue llegando el apoyo! Fundación Pilar de Esperanza dona 50 pacas de alfalfa al venadario de El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- El apoyo al venadario de El Fuerte, Sinaloa, sigue fluyendo por parte de la población que ha respondido al llamado de la solicitud de ayuda para la alimentación de los animalitos que se encuentran en este parque ecológico, también algunas fundaciones como Pilar de Esperanza ha puesto su granito de arena con 50 pacas de alfalfa.

"Ayer nos llegó un apoyo muy grande, muy bueno por parte de la Fundación Pilar de Esperanza, nos trajeron 50 pacas de alfalfa. Es un gran apoyo porque es con lo que estamos batallando un poco más, con la alfalfa. Con 50 pacas alcanza para 25 días, para alimentar a los venados, los caballos, los burritos, los becerritos, a las borregas, y a los conejos, porque cuando no hay conejina, les damos alfalfa", expresó Javier Ruiz Alcaraz.

El responsable de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) del parque ecológico Los Sabinos, expuso que con esta donación de alfafa tienen asegurado para casi un mes la alimentación de los animales.

"Agradecemos mucho a Pilar de Esperanza por el apoyo tan grande que nos dio". Agregó que también unos vecinos de El Fuerte les llevaron dos pacas de alfalfa.

"Sí ha respondido mucho la ciudadanía con apoyo para el parque, y aunque hemos tenido apoyo de la ciudadanía y de instituciones también, de todas maneras los animales cambian su conducta y nosotros estamos desesperados por abrir al público porque tuvimos gastos fuertes".

Pues el venadario tuvo que indemnizar a las personas que se cayeron del puente con casi 60 mil pesos, y ha tenido otros gastos fuertes como el informe anual que presenta a Semarnat entre otros.

"Cada año hacemos un informe y estamos al corriente, faltaba el informe de este año nada más, y eso tiene un costo, la persona que lo hace nos cobra 20 mil pesos por hacer el informe, es un informe que se le da a Semarnat sobre el estado en que se encuentra el venadario, cuántos venados nacieron, qué animales nuevos hay, y en qué estado están. Es un informe anual".

Ante estas situaciones difíciles, Javier Ruiz Alcaraz manifestó que están buscando que una fundación adopte al parque.

"Y ojalá que fuera Pilar de Esperanza porque sentimos un gran apoyo ya con ellos. Porque nosotros estamos huérfanos, y con lo que podemos nada más, ojalá que nos adoptaran y trabajaríamos mucho mejor, y estarían mucho mejor los animales, porque sí hay tiempos en que no hay la afluencia de visitantes al parque y los animales son los que resienten porque lo que cae es para alimentarlos y si cae pues se alimentan bien y si no cae pues no".

Dijo que este año no hubo muchas crías de venados porque el año pasado con la pandemia, el parque estuvo cinco meses cerrado y no se alimentaron bien. "Quedaron delgados los venados y ahí se ve el efecto, no hubo muchos nacimientos. Ojalá que ya se restablezca la entrada al parque".