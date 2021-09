Sigue sin haber acercamiento con alcalde electo de El Fuerte, Sinaloa

El Fuerte, Sinaloa.- A dos meses de que se termine la administración no ha habido ningún acercamiento con las autoridades electas, específicamente con el alcalde Gildardo Leyva, confirmó Leonel Vea Gámez.

Sin embargo, el secretario del Ayuntamiento dijo que están en la mejor disposición de sostener un encuentro si así se requiere a fin de abordar el tema de la entrega-recepción.

“Hasta ahorita de mi parte no habido ningún acercamiento, no he sabido si haya habido algún acercamiento en la presidencia con las autoridades electas, pero nosotros estamos abiertos al diálogo, estoy diario en la oficina”, indicó.

Asimismo, aseguró que el proceso de entrega-recepción se llevará en los mejores términos a fin de garantizar un proceso respetuoso y transparente, pero aclaró que esto se dará en los tiempos que así lo marque la propia ley.

“Nosotros estamos abiertos a que se lleve el proceso de acuerdo a la ley. No estamos en ninguna objeción de que así sea, esperemos de que en los primeros de octubre ya estemos iniciando con el equipo de transición. Estamos abiertos al diálogo y a cualquier situación que pudiera presentarse, estamos dispuestos a hacer las cosas como se debe”, abundó.

El funcionario aseguró que ya todas las dependencias se encuentran alistando la documentación a fin de estar listos para dejar la responsabilidad el día último de noviembre.