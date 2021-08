Siguen sin agua potable las familias de Mochicahui, El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- Bastante molestos porque desde el domingo no tienen agua potable, los habitantes de Mochicahui y El Poblado, del municipio de El Fuerte, se reunieron la mañana de ayer a las afueras de la planta de agua potable de esta sindicatura, donde decidieron tomar la carretera Los Mochis-El Fuerte.

Los afectados comentaron que desde el fin de semana no tienen agua porque se “desbieló” la planta generadora de energía a base de diesel que utiliza la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte (Japaf) para suministrarles el vital líquido, pues debido a los adeudos que tiene con la CFE, esta les cortó el servicio de energía.

Alrededor de las 11:50 horas hicieron el bloqueo de la carretera Los Mochis-El Fuerte a la altura de El Poblado para exigir a las autoridades municipales de El Fuerte que solucionen el problema y les provea el vital líquido.

Reunión. Primero, los vecinos de Mochicahui y El Poblado se reunieron para llegar al acuerdo de bloquear la carretera Los Mochis-El Fuerte. Foto: Javier Padilla/ Debate

Con llantas, piedras y ramas, los afectados trataban de impedir en un principio que los vehículos siguieran su ruta, pero muchos conductores al ver que eran barreras fáciles de pasar, continuaban su camino.

Posteriormente, los manifestantes bloquearon con camionetas y un camión tipo torton.

Bloqueo. El bloqueo inició alrededor de las 11:50 horas con llantas, ramas y piedras, pero algunos carros se aferraron a pasar. Foto: Javier Padilla/ Debate

Los vecinos lamentaron el daño ocasionado a terceros y pidieron que los comprendieran por la situación que están pasando, y que no les quedó otra opción para exigir a las autoridades de El Fuerte que les den una solución.

Los manifestantes decidieron retirar el bloqueo a las 16:00 horas para reanudarlo el día de hoy a las 9:00 horas, ya que no han logrado que las autoridades de El Fuerte acudan a dialogar con ellos y llegar a acuerdos.

Primer bloqueo

Cabe mencionar que el pasado 23 de julio, los habitantes de Mochicahui también bloquearon la carretera Los Mochis-El Fuerte a la altura de la comunidad de Vialacahui para exigir al gobierno de El Fuerte que les restablecieran el servicio del agua tras la suspensión del servicio de la CFE por falta de pagos de la Japaf.

Refuerzo. Los manifestantes bloquearon con carros y un camión tipo torton. El bloqueo fue intermitente y solo dejaban pasar a autos con enfermos. Foto: Javier Padilla/ Debate

Japaf busca generador para planta de Mochicahui

Con el objetivo de restablecer al 100 por ciento el servicio de suministro de agua potable en la comunidad de Mochicahui, autoridades de la Japaf se encuentran en proceso de conseguir un generador de energía eléctrica.

Al respecto, Javier Solíz, gerente general de la Junta, recordó que fue el pasado domingo cuando se quemó el equipo, al cual desde ese momento se inició su reparación; sin embargo, no ha sido posible solucionarlo.

“Está planta generadora se nos descompuso el domingo a mediodía, no hemos metido pipas porque pensamos que ayer (lunes) iba a quedar. Ayer (lunes) mismo trajimos otro generador, lo pusimos a trabajar y no nos dio la carga que esperábamos; trajimos otro ayer (lunes) por la noche y esta mañana (ayer) se conectó, tuvo unos desperfectos y ya están los electromecánicos viendo para poder prenderlo y darle servicio, pero si no queda con esta planta tenemos que buscar una y hoy mismo tiene que quedar ese sistema.”