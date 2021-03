Simpatizantes de Ariel Aguilar se manifiestan en oficinas del PAN Ahome; lo quieren como candidato

Los Mochis, Sinaloa.- Un grupo de simpatizantes del presidente del PAN de Ahome con licencia, Ariel Aguilar Algándar, se manifestó en las instalaciones de las oficinas del partido para pedir que sea él el candidato del blanquiazul a la alcaldía de Ahome.

Con cartulinas en mano, los manifestantes brindaron su apoyo total a Ariel Aguilar y pedían la presencia del presidente estatal del PAN, Juan Carlos estrada, para pedirle que sea Ariel el candidato, pues manifiestan que han visto como el PRI está agandallando en las candidaturas comunes.

Yoshio Vargas, militante del PAN, manifestó que el dirigente estatal le ha quedado a deber mucho al panismo.

Expuso que la gente que se manifestó es la que sale a dar la cara por el partido en las colonias y las comunidades rurales.

"Nosotros vemos en la persona de Ariel Aguilar, una persona nueva, una cara limpia sin nada que ocultar, pensamos que él es la persona idónea para que represente al PAN y sea el alcalde de Ahome".

Agregó que hay acuerdos para candidaturas comunes entre el PAN y el PRI para diputaciones locales y federales, pero que en las alcaldías no se ha llegado a un acuerdo.

Nosotros le pedimos al presidente estatal, Juan Carlos Estrada, que venga y nos explique y que nos escuché que aquí la gente está ávida de que nos represente un panista".

Destacó que es tiempo de que el PAN vuelva a gobernar el municipio y que se acabe ese gandallismo del PRI.

Creo que al PAN mínimamente a nivel estado nos debió de haber tocado un municipio grande, y no es así, Ahome no se compara con Choix ni con Guasave".

Añadió que la gente pide que sea un panista el candidato y si no, pues se van a quedar sentados.

"Si Ariel Aguilar no es el candidato nos vamos a quedar sentados, no nos vamos a ir del PAN porque somos panistas, y no vamos a trabajar por ninguno ni siquiera por los candidatos del PAN. Queremos que nos represente Ariel Aguilar en la candidatura a la alcaldía".

Dijo que se han preparado mucho y tienen un trabajo muy amplio desde hace mucho tiempo con la estructura hacia las colonias y las comunidades rurales, pues les dijeron que si hacían la talacha podían tener un representante del PAN y a la última hora les quieren voltear.

Expresó que aún no reciben un no definitivo porque están esperando la convocatoria, pero quieren que esta sea favorable para el panismo.

Los manifestantes hicieron un cierre simbólico para expresar al presidente estatal del partido que si no les dan la candidatura, se van a quedar así con un PAN cerrado y sin mover las manos.