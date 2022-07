Sin abrir todavía la caja negra del helicóptero que se cayó en Sinaloa tras captura de Caro Quintero

Sinaloa.- La caja negra del helicóptero que se desplomó en Choix, en Los Mochis durante el operativo de captura de Rafael Caro Quintero, no se ha abierto, confirmó el gobernador Rubén Rocha Moya.

Durante su conferencia Semanera, dijo que la misma se va a entregar a la compañía que hizo la aeronave, pues son los únicos que pueden abrir la caja.

"No se ha abierto la caja, ahí está en ese trámite. No hay nada nuevo, simplemente la percepción que pudo haber sido un accidente, nada más, pero no puede concluirse hasta que no concluya también la investigación".

Reiteró, que se está haciendo una investigación tal como lo informó esta mañana en su conferencia "Mañanera", el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dónde detalló que una vez se haga el análisis de lo guardado en la caja, los resultados se darán a conocer a la Fiscalía General de la República.