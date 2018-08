Sin agua por caer fertilizante a canal abastecedor

Los Mochis.- La volcadura de un camión que transportaba 20 toneladas de fertilizante y que cayó al canal abastecedor de agua a la planta potabilizadora Mochis provocó la suspensión del servicio de agua potable en media ciudad al dejar de funcionar la planta mientras se realizaban los monitoreos del líquido tanto del canal como de la planta.

En cuestión de minutos, responsables de la Japama procedieron a cerrar las compuertas de la planta para evitar que el sulfato de amonio llegara hasta los estanques de tratamiento. Aun así, el pánico cundió en los mochitenses por la posible toxicidad en el agua.

La suspensión del servicio de agua potable es de la calle Serdán hacia el norte hasta la carretera México 15.

Accidente

De acuerdo a la información en el lugar, el camión era conducido por Juan “N”, quien en un intento por ingresar a la báscula pública ubicada en la carretera México 15 entronque con el paso de desnivel conocido como Lienzo Charro, perdió el control y causó la volcadura y, en consecuencia, el derrame del fertilizante en el canal Hidalgo, que abastece a la planta potabilizadora. El chofer resultó ileso.

Ante el hecho, autoridades de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome determinaron parar los trabajos de la planta como medida precautoria, no por algún riesgo inminente, aclaró Ernesto Suárez Andujo.

“Hablamos de una planta que produce aproximadamente 900 litros por segundo. Una vez que se hicieron todos los protocolos, Sergio Liera y todos los responsables nos dieron la instrucción de cerrar la producción de agua potable de esta planta”.

En ese sentido, explicó que de acuerdo a la revisión de los hechos, fue imposible que el fertilizante entrara a la planta, lo que garantiza que no existe contaminación ni riesgo alguno de posible daño al ser humano.

Personal de la unidad de Accidentes se trasladó al lugar y bloqueó uno de los carriles ante la emergencia que se suscitó en el canal Hidalgo.

“El trayecto de donde fue el accidente a la planta es de aproximadamente 2 kilómetros, esto quiere decir que el agua de donde fue el accidente dura cerca de dos horas en llegar. Es lo que nos dicen, lo hemos visto con Conagua y hemos coincidido en ello”, detalló.

El gerente general de Japama agregó que se contrató a Clarvi para la realización de análisis tanto en la zona de agua cruda, que es el canal, así como al interior de la planta Mochis, esto para dar mayor certeza.

“Quiero decirles que hicimos un recorrido y tomamos tres muestras, una fue en la cisterna de agua cruda y no hay contaminación; con ese análisis estamos tranquilos de que el agua que entró a la planta en ese trayecto de accidente está bien.”

Horas más tarde, autoridades estatales y municipales visitaron las instalaciones de la planta Mochis para tomar algunas muestras del agua cruda.

De igual forma se hizo una segunda muestra en el sedimentador en donde es otro proceso de potabilización y una tercera prueba después de la filtración, es decir, el último punto antes de irse a las líneas de la ciudad.

Sin contaminación en la planta

En ninguna de las muestras que tomamos en el interior de la planta hubo contaminación, aun así vamos a esperar las indicaciones de las autoridades de Coepriss y las autoridades competentes para que nos digan en qué momento vamos a volver a operar la planta Mochis”.

Suárez Andujo comentó que la planta que no detuvo su producción fue la Terán, que abastece al sector sur de la ciudad. Este se abastece del canal 23 + 700, el cual no está interconectado con el canal Hidalgo.

“El agua que alcanzó a salir en el transcurso de la mañana no tenía ningún riesgo, no hubo forma que entrara a la planta el fertilizante porque actuamos de forma inmediata”, subrayó.

Certeza

Por su parte, Álvaro Ruelas Echave, secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, indicó que el monitoreo y los análisis del agua no se detendrá en tanto no se garantice que el líquido no representa ningún riesgo para la población.

“Lo primero es decir con claridad que no se encontró dentro de la planta algún contaminante ni se dio algún servicio que ponga en riesgo a a la población. En su momento se actuó rápido para evitar que el contaminante llegara a la planta y esto no sólo se hizo con el cálculo del tiempo, sino con las primeras muestras rápidas”, apuntó.

El funcionario estatal aclaró que en ningún momento se ha dicho que no hay contaminación en el canal que surge el agua. “En el canal sí hay contaminación, por eso se cerró. Por el momento se hacen muestras y continuarán hasta que se indique que no tiene ningún contaminante. Las muestras del canal obviamente resultaron positivas porque ahí fue el accidente, pero el monitoreo será constante”.

Añadió que el personal de Conagua y Coepriss también han estado en coordinación con este protocolo de vigilancia reiterando que mientras no se tenga el 100 por ciento de certeza de que no hay riesgo se dejará de revisar el tema.

“Hasta estar 100 por ciento seguros de que el canal no está contaminado, hasta entonces se pondrá en marcha la planta potabilizadora, los tiempos serán establecidos conforme la marcha, cada tanto tiempo se estarán tomando las muestras.”

Autoridades confirman que los estudios realizados al agua de la planta indican que no hay contaminantes que pudieran poner en riesgo la vida de la población.

En cuanto al agua contaminada, informó que una vez derramado el fertilizante, el agua fue desviada hacia el dren Mochicahui.

El fertilizante es un material que se diluye en el agua y lo que se espera que la misma agua se la lleve y limpie el canal, esto se va al dren Mochicahui



Agua en pipas si no se resuelve

Mientras tanto, el alcalde Manuel Urquijo Beltrán mencionó que en caso de que no se resolviera el problema de poner a funcionar la planta Mochis, se suministrará agua en pipas a las colonias más vulnerables, si es así necesario.

“Si hubiera necesidad de problemas de desabasto del agua potable, estaríamos nosotros en la mejor disposición, ahorita estoy dando la instrucción al secretario del Ayuntamiento para que atienda directamente este caso”, señaló.

No expandir rumores en redes sociales

El presidente municipal pidió a la población confiar en los resultados que se han estado dando a conocer y no hacer caso a los falsos rumores que han surgido en las redes sociales.

En ese sentido, Fátima Mexía, titular de Coepriss en la zona norte, exhortó a la ciudadanía a no caer en estado de alerta.

“Como autoridades hemos actuado conforme lo marca el protocolo, cuidando siempre el bienestar de la población. Lo más importante es que no caigan en un estado de pánico y que confíen en los estudios y el trabajo que están realizando las dependencias e instancias responsables del tema”, consideró.

Compra de agua

Anoche eran largas las filas para obtener el líquido

Mochitenses, principalmente del área norte, hicieron ayer largas filas en los negocios de agua embotellada por la falta de agua potable una vez que se suspendió el servicio a causa del accidente provocado por un camión que transportaba fertilizante.

Hasta agua potable en garrafones vendían a 10 pesos, una vez que se les acabó la purificada.

Operación de la planta continuará suspendida: Coepriss

La operación de la planta continuará suspendida hasta que los análisis demuestren la ausencia de este producto químico en el agua, “hasta entonces se podrá consumir sin riesgo alguno para la salud”, advirtió el titular de Coepriss, Jorge Alan Urbina.

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa se mantendrá atenta a los trabajos de limpieza del canal que abastece de agua a la planta potabilizadora Comisión del Río Fuerte a fin de descartar cualquier riesgo para la población.

Indicó que este organismo estará monitoreando la concentración de sulfato de amonio en el canal de abastecimiento de agua que suministra el vital líquido a la planta potabilizadora en trabajos coordinados con dicha paramunicipal, Sedesu, Ayuntamiento de Ahome, Conagua y Protección Civil.

Nuestro trabajo es estar alertas y coordinarnos para descartar cualquier riesgo a la población en cuanto al uso y consumo

Opinó que suspender la operación de la planta potabilizadora y, con ello, el servicio, fue una buena medida.