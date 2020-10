Sin clausuras operativo en negocios del giro nocturno en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- No se han registrado aún clausuras en los negocios del giro nocturno que abrieron el pasado 1 de octubre en la ciudad de Los Mochis, informó Omar Mendoza Silva.

El delegado estatal de Protección Civil estatal en la zona norte de Sinaloa mencionó que el fin de semana se hizo un operativo en Los Mochis con el objetivo principal de validar que cumplieran con los lineamientos que se le habían entregado en reuniones previas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“No fue en su totalidad los que tuvieron permiso de abrir el primero de octubre, abrieron 17 nada más, de los cuales se verificaron y no todos dieron cumplimiento al cien por ciento; algunos tenían algunos detalles, que si bien es cierto no estaban cumpliendo al cien por ciento, no eran causales de cerrar el negocio”, expuso.

Añadió que se les dieron tres días hábiles para que dieran cumplimiento a esos detalles, como por ejemplo señalización, incrementar más estaciones de gel, entre otras cosas.

“Detallitos que se les dio ese término para que subsanaran esa parte”, y aún siguen cerrados otros tantos.

Añadió que algunos de los negocios, entre cantinas, bares, antros, salas de fiesta, etc., que continúan cerrados, cuentan con el permiso; sin embargo, tienen que cumplir con los lineamientos de Protección Civil del estado y Coepriss.

Buena reapertura

Destacó que el operativo del fin de semana se realizó en coordinación también con Coepriss y la Delegación de Alcoholes en la zona norte.

“Estuvimos trabajando, inspeccionando, revisando, validando que todo corriera conforme a los lineamientos que se han sugerido, y sí están muy optimistas los empresarios, están contentos, les fue muy bien en su primera reapertura, eso manifestaron algunos”.

Mencionó que estuvo un poquito tranquilo en lo que viene siendo el comportamiento de los consumos y demás.

Sin embargo, sí se sienten optimistas, están manifestando un pequeño respiro en el tema económico; sin embargo, no se pueden relajar”, recalcó.

Comentó que continuarán con las inspecciones no como una forma de hostigamiento sino de ayuda para que estos negocios no se relajen.