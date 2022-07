Sin condiciones sanitarias para activar las Ferias del Bienestar en Ahome, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Aunque se ha tenido una ligera disminución en los casos positivos a Covid, la realidad es que aún no hay condiciones para reactivar las Ferias del Bienestar, afirmó Luis pablo Urcisichi.

El director de Salud Municipal de Ahome comentó que en tanto no baje más la cifra, por recomendación estos programas permanecerán detenidos.

"Estamos altos todavía en los contagios, siguen todavía, no quiero exagerar pero se siguen presentando más casos, ahorita no es recomendable estarnos reuniendo, el domingo pasado me fui al tianguis a ponerle cubre bocas a la gente porque no lo usan, a repartir gel antibacterial", indicó.

Cabe mencionar que desde hace ya varias semanas no se lleva a cabo este programa que va dirigido a las zonas con mayor necesidad del municipio de Ahome.