Sin contratiempos inicia vacunación contra Covid-19 a adultos mayores de 50 años en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- En orden y hasta con 20 minutos de anticipación a la hora programada, es como inició la campaña de vacunación contra Covid-19 para los adultos de entre 50 a 59 años de edad cuyo domicilio sea en la ciudad de Los Mochis.

Sin embargo, en esta ocasión también se estará aplicando la vacuna a aquellas personas mayores de 60 años que por alguna razón no acudieron a vacunarse cuando les tocaba así como a las mujeres embarazadas siempre y cuando sean mayores de 18 años y con al menos 9 semanas de gestación.

Edgar Soto, responsable del módulo de vacunación del Polideportivo Centenario comentó que incluso, las vacunas llegaron pasadas de las 9:30 horas y casi de manera inmediata comenzaron con la aplicación para hacer más fluido el proceso.

“El operativo de vacunación es para personas de 50 a 59 años de edad, si hay alguna persona de 60 años en adelante que por equis motivo no se le haya podido aplicar la vacuna en su primera dosis puede acudir al centro de vacunación más cercano, la segunda dosis que no se les ha aplicado a algunas personas se les invita que de ser posible acudan el día de hoy al centro de vacunación más cercano para aplicarles la vacuna”, indicó.

Con respecto a las mujeres embarazadas señaló que es importante traer el folio del registro previamente elaborado a quienes se les está dando prioridad al igual que a los adultos mayores de 60 años.

“Las embarazadas deben de ser mayores de 18 años para las menores de esa edad no hemos recibido ninguna información conforme a eso pero uno de los requisitos importante es su folio y su credencial de elector mientras no traigan esos requisitos no se les da ingreso. Para los adultos mayores de 60 años tenemos una fila especial que llevan la preferencia se les va dar al ingreso directo ahorita por ejemplo sólo estamos esperando que las personas ya vacunadas cumplan con su periodo de supervisión y se les va a dar la salida para que empiecen a entrar estas personas”.

Por ultimo comentó que es importante que la ciudadanía esté al pendiente de la programación para esta etapa de vacunación y sobre todo, que se respete el día y hora establecida precisando que al menos en este centro se espera aplicar mil 200 vacunas diarias.

Programación

Los centros de vacunación habilitados en esta ocasión son solo tres; el Polideportivo Centenario, Ciudad Deportivo Aurelio Rodríguez y la Ciudad Universitaria de la UAS, a los cuales las dosis pfizer en un horario de 10:00 a las 18:00 horas. Este viernes tocó a los de las letras A, B, C y D.