Sin dinero y sin trabajo, Dora llora por medicamentos para su sobrino en Los Mochis, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Con 74 años a cuestas y una vida llena de sufrimiento y dolor por su sobrino Francisco, a quien ama más que a ella misma, Dora Alicia López Valenzuela vive hoy una dura batalla, pues por segunda vez en menos de tres meses, Francisco, quien nació con parálisis cerebral y padece de epilepsia, recayó por síntomas de neumonía y está internado en el Hospital General de Los Mochis.

Dora no cuenta con un solo peso para hacerle frente a la enfermedad de Francisco, por lo que pide un poco de su ayuda a personas de buen corazón para poder comprar los medicamentos para quien considera su hijo, a quien ama y arropa entre sus brazos con las pocas fuerzas que aún le quedan.

Y es que a como ha podido le ha brindado su protección a lo largo de más de 30 años. Dora jamás se casó y tampoco tuvo hijos propios. Al verlo desvalido, se dedicó en cuerpo y alma a atenderlo, a ver por él, a darle comida, cambiarle los pañales, hacerlo sonreír y ser una familia ellos dos, pero ya no puede más.

Entre sollozos levanta su brazo derecho y extiende la mano para pedir un peso, dos, los que puedan darle. Aunque ella también está enferma no quiere para sus males, solo busca juntar un poco de dinero para los medicamentos de Francisco porque en estos momentos, por cuidarlo en el hospital, no puede subirse a su triciclo y salir a las calles con su corazón desgarrado a vender sus dulces y aguas embotelladas, y aunque pudiera no le alcanzaría para cubrir las recetas.

Dora vive por el bulevar Zacatecas de la ciudad de Los Mochis, a la altura de la colonia 72, en la casa marcada con el número 317 norte, entre las calles Hidalgo y Jalisco. Ahí, solo Dios sabe del calvario que vive para darle a Francisco lo que necesita. Ahí, en esa pequeña casa, suplica todos los días por continuar con fuerzas para ayudar a su sobrino en su enfermedad.

Y hoy también clama a Dios afuera del Hospital General para que llegue la ayuda que Francisco necesita y que instancias como DIF o el Ayuntamiento de Ahome le tiendan la mano en sus sufrimientos, en sus dolores y enfermedades.

Y así, con esta plegaria, la buena de Dora se despide para continuar cuidando a su tesoro, a su razón de ser desde que lo vio por vez primera, por quien renunció a sus sueños para soñar los de él, en un mundo donde Francisco nació sin enfermedad alguna y es completamente feliz.

Si nace de su corazón aportar a la causa de Dora Alicia, puede depositarle a la cuenta de Bancoppel 4169 1603 6453 7283 a nombre de Jenny González, o para contactarla y saber de ella y de Francisco, al teléfono 668 218 1258. Dora se lo agradecerá infinitamente.