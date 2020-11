Sin distanciamiento social se llenan las oficinas de Vialidad en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Sin ninguna medida de protección como el distanciamiento social, cientos de personas abarrotaron ayer las instalaciones de Vialidad y Transportes ubicadas en Belisario Domínguez y Cuauhtémoc, en la ciudad de Los Mochis.

Los contribuyentes acudieron a realizar sus trámites aprovechando los beneficios de descuentos en el marco del programa federal del Buen Fin; sin embargo, muchos de ellos denunciaron la lentitud del servicio, pero especialmente la preferencia que los trabajadores de la dependencia estatal le da a los gestores, mejor conocidos como “coyotes”.

Molestia

“Es un abuso. Yo estoy desde las 6:00 de la mañana haciendo fila. Tenía como 10 gentes cuando llegué y vea ahorita nada más, tengo más de 100. La gente llega y se mete, no hay orden, nadie sale y nos forma, y uno reclama, pero a la gente no les importa y qué nos queda, pues aguantarnos a ver a qué hora nos llaman. Lo peor es que para pasar a los gestores son muy buenos, esos llegan derechito y les abren las puertas”, denunció Fernando.

El afectado, quien por miedo a represalias omitió sus datos completos, criticó a las autoridades estatales al no crear una estrategia que permita mayor fluidez en la realización del trámite pues eso generó caos y hasta encontronazos entre los mismos presentes.

Reclamo

“Ni dan números, no dicen quién va, por eso la gente se mete en la fila y los que estamos desde hace mucho claro que nos molestamos. Hace rato ahí unos se dijeron de cosas, pero ni así vienen a decirnos cómo vamos. Esto es un desorden, siempre es la misma, y parece que no aprenden. Ya deberían tener una estrategia para estos casos en donde venimos muchos a hacer el trámite. Yo con este tengo dos días que vengo y no he podido renovar la licencia, y por lo que veo, hoy tampoco voy a poder”, precisó.

Por su parte, Gerardo Molina dijo que es una lástima que en una dependencia de gobierno no hagan caso de los protocolos de sanidad ante la contingencia por el Covid-19.