"Sin duda soy una vencedora del cáncer"

Los Mochis, Sinaloa.- Era un día normal del mes de abril del año 2004. Carmen hacía el quehacer de su casa, cuando de pronto al hacer un movimiento sintió algo extraño en el seno derecho.

Asustada pero con precaución comenzó a autoexplorarse y, efectivamente, ahí estaba, era una pequeña bolita que apenas se tocaba pero daba la sensación de que algo no estaba bien.

Al día siguiente, en compañía de su esposo a quien describe como su fortaleza, acudió al médico quien le extirpó la bolita que al ser analizada resultó maligno: el cáncer decía presente en su cuerpo; sin embargo, sabía que eso no era el fin de su historia.

Mal diagnóstico

El amor por su familia la hizo guardar silencio sobre su enfermedad hasta que una fiesta pasara, “no quería arruinarles el momento”, relató.

Entonces, fue hasta el día siguiente cuando juntó a toda su familia y les dijo la realidad: tenía cáncer y era momento de enfrentarlo.

Después de eso, Carmen junto con su esposo se trasladaron a la capital del estado en donde el especialista le indicó el tratamiento que emprendería, y así fue, una quimioterapia por un lapso de seis meses que duró el tratamiento.

Con empuje y fortaleza enfrentó este tratamiento hasta concluirlo satisfactoriamente. Ese día llegó, Carmen había sido dada de alta de este padecimiento, para esto ya había transcurrido el tiempo, era enero del 2005.

Sin embargo, esa felicidad duró poco, a 20 días de haber terminado el tratamiento y de igual forma, haciendo un movimiento, sintió otra bolita en el mismo seno, pero ahora era más grande. El miedo se apoderó de ella, pero nuevamente enfrentó la situación. Una nueva visita con el especialista, en esta ocasión, otro al anterior, le decía que ese nuevo bulto era cáncer y que quizá el problema ya se había expandido a otra parte del cuerpo.

Aun así, decidió buscar otra opinión y ahora, la verdad estaba ahí. El primer tratamiento era erróneo; su problema era por gen hereditario y ella había recibido tratamiento por temas hormonales, lo que hizo que el problema desapareciera a simple vista, pero que no se desterrara de su cuerpo.

Entereza

Pero ello, no fue motivo de caída sino con la fuerza de la mente, pero sobre todo, del Ser Divino, enfrentó una segunda etapa de quimioterapias, pero en esta ocasión mucho más fuertes; los efectos secundarios acababan con sus fuerzas físicas pero no con las ganas de salir triunfante por su familia, su esposo y sus cuatro hijos: Alejandra, Andrea, Rodrigo y Bruno Eduardo.

Al término de este segundo tratamiento, venía la segunda parte: era necesario extirpar el seno para descartar que hubiera quedado algún rastro de este padecimiento. Después de eso, recibiría la mejor de las noticias, ahora sí estaba libre de cáncer.

“Yo siempre me sentí fuerza, con una mente positiva, creo que eso al final me hizo salir adelante más rápido y hasta la fecha así ha sido, yo soy de la idea que si piensas positivo las cosas siempre salen bien, porque así es como debe ser”, comentó mientras su cara lanza una sonrisa que denota orgullo porque es una vencedora.

Y claro, dentro de esta etapa, fue su familia el principal motivo para salir adelante; ahora, después de 15 años de su primera detección y a pesar del mal diagnóstico que tuvo y el tiempo que perdió, no desiste de ver las buenas cosas de la vida.

“Yo dije, Dios mío, tú siempre me has dado cosas buenas, un esposo, hijos, y la enfermedad fue por algo, incluso pensé que qué bueno que me había dado a mí, soy la hermana más chica de 4 y las otras no son tan fuertes”, dijo con un orgullo casi indescriptible.

Grupo RETO

Desde hace 3 años, Carmen forma parte del voluntariado del Grupo RETO, de quienes ha aprendido a ser más fuerte, a seguir aprendiendo pero sobre todo, a ayudar a quienes en este momento pasan por lo mismo que pasó ella.

“Pertenecer al Grupo RETO ha motivado mi espíritu de servicio, ser parte del voluntariado me hace feliz, implica llevar el mensaje de prevención y detección oportuna a los demás; desprenderse de uno mismo y volcar el entusiasmo como vencedora del cáncer al transmitir las experiencias vividas dan fuerza y esperanza a las nuevas pacientes”.

Carmen ahora cada año es revisada para comprobar que su cuerpo es sano, por lo que pide a todas las mujeres a que conozcan su cuerpo, a que se autoexploren y acudan al médico si consideran que algo no está bien pues, dice, prevenir hace la diferencia.