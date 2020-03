Sin medidas sanitarias en el HG de Los Mochis pese a caso de Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- El temor creció en los familiares y en los pacientes internados en el Hospital General de Los Mochis cuando se enteraron que un caso confirmado de coronavirus se encuentra dentro del nosocomio y que a cuatro días de su ingreso no hay protocolos ni cuidados especiales para la protección del personal médico ni para ellos.

“No hay medicamentos, no nos dan cubrebocas, no hay nada. Nosotros mismos tenemos que ir a las farmacias que está contraesquina de urgencias para poder surtirnos de los medicamentos porque si no nuestro familiar se nos muere”, explicó Gustavo Alonso Zepeda Ruiz al señalar que también escasean los medicamentos.

Los familiares de pacientes señalan que tienen que acudir a farmacias particulares para surtir su receta médica elevando radicalmente el costo de su atención médica. Asimismo, señalan que deben comprar cubrebocas y gel antibacterial para autoprotegerse, ya que las autoridades de salud no cuentan con ningún cerco sanitario en esta institución de salud pública.

Sin medicamentos

Los derechohabientes externaron que desde hace meses no se cuenta con medicamentos y que el área de farmacia del Hospital General está casi vacía, lo cual fue confirmado ayer por este medio de comunicación.

“Los estantes están vacíos, entras al área de farmacia y pides por un medicamento y te dicen que no hay, que llega mañana, pero vas al día siguiente y sigue sin haber. Eso es lo que no nos gusta a nosotros, que nos mientan y que mientras ocurra esto haya un paciente con la nueva enfermedad, lo cual nos pone más los pelos de punta”, señaló Rosario Ruiz Velázquez.

Varios estantes de farmacia se encuentran vacíos. Foto: EL DEBATE

Asimismo, Ruiz Velázquez informó que dentro de la institución médica no se cuenta con ningún protocolo clínico a seguir para contener el coronavirus y que lo único que se otorga a los derechohabientes es el gel antibacterial y sólo cuando se ingresa al área de hemodiálisis.

“No, aquí no hay de eso (cubrebocas, atención por coronavirus). Es más, cuando llegó el paciente yo estaba aquí en la salida y lo único que nos dijeron es “hagánse más para allá”, que desalojáramos el área de urgencias, y hasta ahí, pero después no nos otorgaron ni cubrebocas, ni gel antibacterial, ni nada para protegernos; así que si nos infectamos de coronavirus será por estar aquí sin protección”, señaló.

En un recorrido realizados por reporteros de esta casa editorial por el Hospital General se pudo constatar que no se le otorga gel antibacterial a los familiares y muy pocos de ellos portan cubrebocas. Tampoco se tiene seguridad clínica en las áreas común del nosocomio como en la sala de espera de consulta general o de área de emergencias; incluso en esta última los pacientes están amontonados y sin ningún tipo de protección adicional para prevenir los contagios.

Por esto, los derechohabientes hicieron un llamado a las autoridades a que realicen acciones inmediatas en este instituto de salud para prevenir el contagio del coronavirus.

“Mucho de nosotros no tenemos el dinero suficiente para poder comprar cubrebocas, gel antibacterial o medicinas; por eso pedimos el apoyo del gobierno y así no enfermarnos ni contagiar a nuestra familia, que es la que nos pesa más”, señaló Verónica Baca Castro.