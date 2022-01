Sin medir el riesgo ante el Covid-19, oficinas del estado de Sinaloa en Los Mochis lucen llenas

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de la contingencia sanitaria y el incremento de casos Covid-19, las oficinas de la Unidad Administrativa del gobierno del estado de Sinaloa en Los Mochis lucieron llenas este lunes.

Durante un sondeo realizado por el lugar, los ciudadanos que se dieron cita en las diferentes oficinas a realizar algún trámite cuestionaron la tardanza de los mismos.

Y es que según se les dijo, en muchas de las oficinas había personal contagiado de Covid-19 y eso generó una reducción de personal y por lo tanto, una tardanza en la atención.

“Vengo al Registro Civil a hacer un aclaración, tengo dos horas haciendo fila, dicen que no hay personal casi, ha salido gente y dice que es porque hay trabajadores con Covid-19, que son pocos los empleados que hay y no se dan abasto”, dijo uno de los ciudadanos ahí presentes.

Áreas como el Registro Civil, los Juzgados, Catastro, Recaudación de Rentas y Junta de Conciliación y Arbitraje entre otras, presentaron durante toda la mañana largas filas.

Ciudadanos abarrotaron las oficinas de la Unidad Administrativa. Foto: Jorge Cota/ Debate

“Yo creo que deberían tener un poco más consciencia y responsabilidad, no me parece que uno se cuida, venimos aquí porque tenemos trámites que hacer pero pues aquí nos tienen corriendo el riesgo de contagiarnos. No tienen filtros, no salen a separarnos y lo peor es que no se apuran”, señaló Ramiro Cota.