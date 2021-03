Sin nada que ilumine por las noches al ejido Flores Magón en Ahome: falla el alumbrado público

Los Mochis, Sinaloa.- Vecinos del ejido Ricardo Flores Magón, perteneciente al municipio de Ahome, que tienen sus viviendas contiguas a la salida de la carretera al ejido Ohuira pidieron a las autoridades que brinde una solución definitiva a los graves problemas que enfrentan con el servicio de alumbrado público.

Y es que, como la mayoría de las lámparas no encienden en toda esta zona, por las noches todo se queda totalmente a oscuras y temen por su seguridad, ya que cuando se bajan de los camiones o salen a comprar cualquier cosa a la tienda lo hacen con temor porque todo está muy oscuro y temen en cualquier momento ser víctimas de asaltos o ataques porque hay partes muy oscuras y arbustos en donde fácilmente alguien podría ocultarse para hacerles algún daño.

Las peticiones

La señora Micaela, vecina del lugar, señaló que ya tienen bastante tiempo buscado una solución a este problema, pero por razones que desconocen, simplemente no se atiende y eso no debería ser esto porque el ejido Flores Magón es el único que paga el impuesto del predial y por lo tanto el municipio debería de preocuparse por brindarle un buen servicio, pero no es así y como ejemplo están las calles y tras fallas que hay.

Vecinos que habitan el sector norte de la comunidad también piden que se limpie el dren que corre paralelo al ejido.

Vecinos piden limpieza del dren. Foto: Debate

Lo bueno. La comunidad tiene dos calles pavimentadas y eso le da una buena vista a la entrada, pero los vecinos piden que el beneficio se extienda a más calles porque cuando llegan las lluvias sufren mucho. Foto: Debate

Los vecinos piden de plano que les coloquen lámparas nuevas completas, porque hay postes que solo se quedaron con la extensión de las lámparas. Foto: Debate