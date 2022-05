Sin resolverse denuncia por acoso a policía municipal de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Una vez más y ante el desespero de Dignora Valdez López, quien pide se resuelva la denuncia por acoso sexual interpuesta en contra de mandos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Ahome, Julio César Romanillo Montoya insistió en que este tema es responsabilidad única y exclusivamente de la Comisión de Honor y Justicia.

Entrevistado al respecto, el secretario de la corporación en Ahome se refirió a que debe ser dicho órgano quien emita una resolución de la queja interpuesta por este delito es de una sola agente aunque de acuerdo a la denuncia que existe a la par ante Derechos Humanos, hay más elementos afectadas.

"Quiero aclarar que no son las policías, es una compañera la que presentó el documento ante el suscrito en mi carácter de secretario de Seguridad. De manera inmediata este documento se turnó a la Comisión de Honor y Justicia para que se resuelva, yo no tengo injerencia, es un órgano interno totalmente autónomo y no depende de su servidor", sostuvo.

Leer más: Gerardo Vargas Landeros ignora a mujeres policías de Ahome

Asimismo, comentó que cómo autoridad tiene la obligación de actuar en consecuencia sea una o más elementos las que denuncian algún hecho irregular por lo que reiteró que el tema tiene que destrabarse en la Comisión haciendo alusión a que es algo que lleva tiempo y no que precisamente se busque darle carpetazo como es el temor de las agentes.

"Con respecto a la comisión es un órgano totalmente ajeno, ustedes pueden preguntarle a cualquier integrante si yo me reúno con ellos. Como responsable de la corporación por supuesto que he hecho llamados a todos los integrantes de la corporación para que no le falten al respeto a ninguna mujer ni tampoco a ningún hombre y muestra de ello es que les estamos dando capacitación porque no basta con el llamado sino que tenemos que implementar acciones".

El funcionario municipal añadió qué jurídicamente a quien le corresponde conocer, integrar y resolver esto situaciones es la Comisión de Honor y Justicia.

"Repito, yo no tengo injerencia, ustedes pueden leer nuestros ordenamientos legales aplicables, el servidor público puede únicamente realizar lo que la ley le mandata. Yo como servidor público tengo que ser muy respetuoso de las leyes, yo no puedo iniciar a resolver algo que no me corresponde".

Leer más: Prohibido ingresar alcohol a panteones en Ahome

Para finalizar dijo que existe total compromiso de continuar con acciones preventivas de este tipo de delitos como el acoso, la discriminación, entre otros afirmando también que se ha tenido acercamiento en varias ocasiones con Dignora Valdez.

"Nosotros nos estamos capacitando, hemos recibido capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Secretaría de la Mujer municipal, le estamos dando mucho énfasis a este tema. Yo me he reunido con ella en diversas ocasiones cada vez que acude a mi oficina con mucho gusto es bien recibida ella al igual que todos los compañeros".