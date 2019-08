Sin servicio de recolección de basura en el ejido 5 de Mayo

Los Mochis, Sinaloa.- Habitantes del ejido 5 de Mayo denunciaron que el camión recolector de la basura no acude a sus domicilios con regularidad desde hace tres meses, lo que ha provocado montones de desechos en las calles y un grave foco de infección.

Asimismo, manifiestan que el dren del ejido que corre paralelo al bulevar Fernando González se encuentra seriamente contaminado por los propios vecinos del lugar, que prefieren arrojar la basura en la obra hidráulica para no acumularla en sus viviendas.

“La basura acumulada es un foco de infección. Los perros y las vacas rompen las bolsas de basura porque buscan comida, dejan los desechos en media calle, es pura contaminación para todos”, puntualizó Jesús Ibarra Flores, comisariado ejidal del 5 de Mayo.

Inconformes por malos servicios

Exponen que durante años han padecido baja presión de agua potable en sus domicilios, por lo que solicitan la pronta intervención de la autoridad municipal para solucionar el problema. Aseguran que de no ser así, tomarán acciones más radicales como la toma de las instalaciones de la planta potabilizadora del ejido.

También afirman que el encargado del sistema de agua potable de su localidad no cumple con su horario de trabajo ni realiza las funciones que le corresponden. “Tenemos más de cinco años con baja presión de agua potable, sale un chorrito. Ya reportamos al sistema del ejido y también en Japama, pero el servicio no mejora. Nosotros cumplimos con el pago, no es justo que no atiendan los problemas, Japama es irresponsable, queremos que se pongan a trabajar o nos vamos a ver en la necesidad de tomar la planta”, indicó Benancio López.

Indican que en las zonas más bajas del ejido el drenaje sanitario se encuentra colapsado, ocasionando afloramiento de aguas negras en los registros y coladeras de las viviendas.

Lamentan la presencia de una gran fuga de agua potable sobre la calle Emiliano Zapata desde hace dos meses. “La fuga de agua potable tiene dos meses. Ya puse el reporte con Japama cuando vino la caravana del alcalde Billy Chapman al ejido, tomaron mis datos pero no han arreglado.

Se está desperdiciando el agua día y noche. Es una lástima”, señaló Raquel Villalobos.

Argumentan que la falta de patrullaje ha ocasionado un incremento en los robos a casa habitación debido a que muy pocas veces se observa patrullaje en la zona.

Otras de las solicitudes de los habitantes de la comunidad son la reparación de las lámparas del alumbrado público, que en su mayoría no funcionan, así como la rehabilitación y reforestación del área de la cancha deportiva.

