Sinaloa ante la ola más alta de contagios de Covid-19

Sinaloa.- Debido a que Sinaloa se encuentra en la curva más alta de contagios de Covid-19, las autoridades estatales han decidido extremar cuidados y tomar decisiones que favorezcan a la sociedad, externó a Debate, el secretario de Salud de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda.

“La indicación que existe del gobernador Rubén Rocha Moya es salvaguardar la salud de los sinaloenses”.

Dijo que por el momento, dada la proximidad del Maratón Internacional de Culiacán y el análisis epidemiológico que se hizo, con asesoría de personal experto en el tema, se decidió suspender este magno evento que pretendía concentrar a más de 3 mil 500 atletas de diversas partes de México y el mundo.

Asimismo, señaló que se pospuso cinco días más la reapertura del campo de girasoles de Mocorito, el cual recibe a miles de turistas locales, nacionales y extranjeros.

Leer más: Aumenta 70 por ciento la venta de antigripales en farmacias de Los Mochis, Sinaloa

Desafortunadamente, dijo, sigue en ascenso la curva de contagios y debido a que ha aumentado la transmisibilidad, también han aumentado las hospitalizaciones, donde en el caso del Issste, mencionó que generalmente se tenían entre 12 y 13 pacientes encamados, ahora a nivel estado tienen 42; detalló que en el IMSS, donde generalmente tenían 20 enfermos internados, ahora tienen 130; mientras que en la Secretaría de Salud, que manejaba 20 pacientes encamados, actualmente tiene 39 hospitalizados, “de tal manera que hoy más que nunca debemos cuidarnos”.

El secretario de Salud en Sinaloa mencionó que de los pacientes que se encuentran hospitalizados por Covid-19 o alguna de sus variantes, 16 de ellos no tenían esquema de vacunación: 12 estaban inoculados con AstraZeneca, 5 con Pfizer y 9 con la vacuna Sinovac, además de que 5 de estos pacientes ya contaban con las tres dosis aplicadas. “Si bien, la vacunación cuenta mucho, lo que se logra es que no haya mucha gravedad de la enfermedad, sin embargo, esto no evita que la gente se contagie y es muy importante tomar los cuidados pertinentes para evitar que la gente se siga contagiando”.

Ómicron evade inmunidad

Cuen Ojeda mencionó a este medio que ante las cifras de pacientes hospitalizados por covid-19 y que ya contaban con alguna vacuna, se refleja que hay una evasión de la inmunidad de la nueva variante ómicron “y los anticuerpos que están generando las vacunas que estamos aplicando, no nos podemos confiar, todos en este momento nos podemos contagiar. Yo, por ejemplo, tengo las tres vacunas y me contagié y tuve tres días difíciles, pero de alguna manera me sacó adelante los anticuerpos y la inmunidad generada por las vacunas”.

Cuen Ojeda mencionó que hay recomendaciones que se derivan como consecuencia del color epidemiológico que en este momento se encuentra en amarillo en Sinaloa, por lo que se pide, principalmente no acudir a lugares donde haya aglomeraciones.

“Aparentemente esta enfermedad de Covid-19 va a la baja en cuanto a la virulencia, pero la transmisibilidad es muy alta, no sabemos todavía las secuelas que pudiera dejar, de tal manera que la recomendación para la población es que cumpla con los protocolos de prevención, sobre todo el uso del cubrebocas, que juega un papel fundamental y todo mundo a vacunarse como debe ser”.

Lamentó que aún no haya disponibilidad de vacuna para niños de 12 y 13 años, mucho menos de la vacuna pediátrica, pero se espera que ésta llegue a Sinaloa antes de que más niños se contagien.

Finalmente dijo que hay un interés muy grande de las autoridades estatales para que regresen los niños y las niñas a clases, porque de ello depende mucho su salud física, mental, social y psicológica, así como también el interés de fortalecer el aprendizaje, que es la razón de ser de las escuelas y sobre todo la relación socioafectiva que adquieren las aulas.

“No estamos esperando a que llegue la vacuna, sino que esperamos a que baje la curva de contagios para que los niños puedan ir a las escuelas”, concluyó.

Protección Civil implementa ‘establecimientos seguros’, advierte de clausuras

A fin de dar seguimiento puntual al manejo del protocolo de seguridad para evitar contagios de covid-19 y sus variantes, el Instituto Estatal de Protección Civil (IEPC) implementa el programa denominado “Establecimiento seguro”.

Héctor Modesto Félix Carrillo, director del IEPC en Sinaloa, detalló que este programa consiste en realizar visitas aleatorias a plazas, establecimientos comerciales y espacios deportivos, principalmente, donde se procura que se mantenga la sana distancia entre las personas, que se promueva el uso de gel antibacterial y se exija el uso correcto del cubrebocas.

Protección Civil advierte clausuras a negocios que incumplan con los protocolos sanitarios. Foto: Debate

Agregó que de encontrarse fallas en algún establecimiento se hará primero un llamado de atención y posteriormente, en caso de reincidir, se levantará un acta administrativa y dependiendo la falta podría procederse a una clausura. “Hasta el momento no se ha clausurado ningún establecimiento, la ciudadanía ha acatado los protocolos y esperemos que así sigan”.

Dijo que el trabajo del IEPC se realiza en todos los municipios de Sinaloa en coordinación con la Secretaría de Salud y Coepriss.

“Hago un llamado a la sociedad sinaloense para que no bajen la guardia, puesto que sabíamos y lo veíamos venir, que ante el relajamiento social que se presentó en diciembre se tendrían estas consecuencias que estamos viviendo con altas cifras de contagios de covid-19, aunado a la nueva variante que se presentó a finales de año”.

Leer más: Alta positividad en el estado de Sinaloa en casos covid-19

Informó que la coordinación de Protección Civil de cada municipio emite diariamente un parte informativo con los datos nuevos que se tengan sobre la pandemia. “No hay un nuevo confinamiento como tal, pero pedimos seguir con los protocolos y no caer en un nuevo relajamiento social”.