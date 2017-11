Sinaloa, con todo para crecer en industria: Emilio Cadena

Los Mochis, Sinaloa.- Invitado por el Codesin para ofrecer la conferencia «Desarrollo estratégico de la industria en Sinaloa», la cual se efectuó ayer en el CIE, dentro del marco del mes de la competitividad 2017, Emilio Cadena habló del potencial que tiene el estado para incursionar en este sector.

En entrevista para EL DEBATE, informó que está colaborando con el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa para elaborar un proyecto estratégico de industrialización en el estado.

¿Sinaloa tiene oportunidades en el sector industrial?

Sinaloa es un estado líder en el tema agrícola, pero con muchísima oportunidad de crecer en la parte industrial, no solamente en agroindustria, donde ya hay cosas muy bien hechas en Sinaloa, pero se puede hacer más en otras ramas de la industria: automotriz, eléctrico, electrónico, aeroespacial, metalmecánica, etcétera.

Es explorar qué deberíamos estar haciendo para que ese sector de la economía que ha sido muy importantísimo y exitoso en México pudiera crecer en Sinaloa, porque pensamos que tiene condiciones específicas de talento, ubicación geográfica, ahora de infraestructura.

Creo que un parteaguas importante es el tema del gas natural, pero también de la iniciativa de los propios empresarios para decir cómo le hacemos para diversificar y crecer en esas otras áreas de la economía.

«Sinaloa es un estado con muchísima oportunidad todavía de crecer en la parte industrial»

Emilio Cadena, presidente de Grupo Prodensa. Foto: EL DEBATE

¿El estado tiene potencial para recibir inversión extranjera?

Sí, sin duda. Tiene las condiciones más importantes para el desarrollo de la industria. Está en una posición muy buena con respecto al talento que hay en Sinaloa, tiene gente joven, preparada y trabajadora; es productivo en los sectores que ya tiene, y eso es lo más importante.

Me parece que geográficamente está muy bien ubicado con respecto al mercado nacional, al mercado de exportación.

Entonces ¿qué necesita Sinaloa para que se dé el desarrollo industrial?

Hacen falta cosas muy específicas, por ejemplo no tiene parques industriales de clase A, le diría yo, para competir contra Querétaro, Saltillo o Chihuahua. Y se necesita infraestructura de parques industriales, servicios de apoyo a la industria, promotores de la atracción de la inversión, y eso quiere decir que necesitamos empresarios que le entren y el gobierno que alinee política pública, infraestructura para poder hacerlo, y necesitamos que la parte educativa alinee sus programas educativos para estos sectores.

Por otra parte, ¿qué cree que vaya a pasar con el TLCAN?

Yo espero que la lógica prevalezca y sigo pensando que la mayor probabilidad es que vayamos a pasar esta negociación difícil con algunos temas sensibles.

Esto se ha tardado más porque en México tenemos más con qué negociar. También está la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo, eso depende de que todas las partes quieran tener Tratado de Libre Comercio. Los empresarios nos vamos a poner de acuerdo para seguir teniendo relaciones comerciales pase lo que pase, porque somos más juntos que separados.

Emilio Cadena. Foto: EL DEBATE

Si se cancelara el TLCAN, ¿qué oportunidades habría para Sinaloa y en qué áreas?

Me parece que la oportunidad para Sinaloa es potencializar el tema agrícola, que es una de sus fortalezas, crecer el sector primario con más valor agregado, y, desde luego, empezar a diversificar en otros sectores industriales, todo apostándole al tema de la competitividad.

De no llegar a un acuerdo, ¿se correría el riesgo de que EUA frenara la inversión de empresas extranjeras en México?

EUA no es el único país de donde recibimos inversión, creo que por factores de competitividad las empresas siguen viendo a México como una plataforma de su manufactura muy importante, no solamente para producir y exportar. Somos un mercado bastante atractivo. Entonces no pienso yo que la inversión se vaya a frenar de ninguna manera.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: