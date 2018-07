Sinaloa, cuarto lugar en el consumo de metanfetaminas

El estado de Sinaloa muestra un incremento en el consumo de cristal o metanfetamina, tanto que a nivel nacional ocupa el lugar número cuatro con un 54 por ciento de consumo en esta sustancia, contra un 32 por ciento a nivel nacional.

“En Sinaloa andamos arriba del 54 por ciento. Entonces, tenemos 20 puntos arriba del nacional y eso nos ubica en un cuarto lugar a nivel nacional de consumo de las metanfetaminas. El primer lugar lo tiene Colima y tiene que ver mucho con la entrada del precursor químico, la pseudoefedrina, de manera ilegal a través del puerto, y así se va permeando todo el país hacia el norte. El segundo lugar lo tiene la zona fronteriza que es Tijuana, el tercero Ciudad Juárez”, informó Manuel Velázquez Ceballos.

Lee también: Los cigarrillos electrónicos hacen más mal que bien

Principales sustancias

El coordinador estatal de los Centros de Integración Juvenil mencionó que las principales sustancias de consumo en el estado, en las drogas legales, son el alcohol y el tabaco.

“Hay más consumo de alcohol que tabaco en Sinaloa. La droga de mayor consumo es la mariguana, luego las metanfetaminas y la cocaína, que es una sustancia que tiene un alto consumo en el estado, pero la ha desplazado el uso de la metanfetamina o cristal. Pero más del 80 por ciento de nuestros pacientes son poliusuarios, o consumen alcohol y cocaína, o hasta tres sustancias”, dijo.

Agregó que en el caso de la mariguana se tienen registros de un 91 por ciento de consumo de los pacientes en todo el país, y en Sinaloa el 81 por ciento.

Estamos un poquito abajo, pero de cualquier forma es muy alto, porque ahora los jóvenes que estamos atendiendo han desplazado un poco el tabaco para consumir la mariguana. En el caso de nuestros pacientes hay mayor consumo de mariguana que de tabaco

Lee también: Arrestan a presunto "pollero"; le decomisan metanfetamina

El coordinador de los CIJ en Sinaloa añadió que en el estado se tiene un grueso de un 73 por ciento entre los pacientes de los 12 y los 19 años que consumen estas sustancias.

Es muy alto, y estoy hablando en promedio de 2 mil 700 pacientes que atendemos al año

Abuso de videojuegos

Velázquez Ceballos comentó que han identificado a muchos niños que tienen un trastorno en su desarrollo por el abuso excesivo de aparatos electrónicos, como los videojuegos.

“A los niños ahora ya no les preocupa que no salgan a día de campo. Y en vacaciones están de 8 a 10 horas en los videojuegos, y esa parte está enfermando mucho a los niños porque los tiene como ocupados en otras cosas y no socializan”.

Mencionó que antes los niños jugaban al trompo y la canica, salían a volar papalotes, pero ahora los videojuegos están generando una conducta de adicción.

“Los niños están desarrollando ese tipo de conducta que en un futuro, como están habilitados para desarrollar adrenalina a altas cantidades, pues los juegos ya no son tan atractivos y pueden pasar a otro tipo de sustancia porque ya hay una conducta adictiva en el caso de la dependencia”, expuso.

Recalcó que algunos videojuegos son educativos en algunos casos, pero en muchos no.

“Estamos encontrado niños depresivos porque ya no forman parte de un círculo de una integración familiar, sino más bien lo que están haciendo es resolviendo su vida en un juego que no les habla. Se les apaga el aparato y se la acaba el mundo al niño. Entra en crisis por esa dependencia que se está dando.”

EL DATO

Clausura

Más de 60 niños de entre 6 y 14 años participaron en los cursos de verano del Centro de Integración Juvenil Ahome que clausuró sus actividades ayer con la entrega de reconocimientos a los participantes.