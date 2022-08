“Sinaloa debe estar blindado para evitar violencia”: Martín López Félix

Sinaloa se debe de blindar para evitar que se contagie de actos violentos u ocurra otro ‘Culiacanazo’.

Así de sencillo es el planteamiento de los abogados en el contexto de los hechos violentos que se han registrado en los estados de Baja California, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, en donde se registraron ataques a la población civil.

Asesinatos, narcobloqueos, quema de vehículos, etc., dejaron a la sociedad mexicana en un estado de shock.

“Esos son actos de terrorismo”, calificó el expresidente del Colegio de Abogados “Roberto Pérez Jacobo” de Los Mochis Martín López Félix.

¿Cree que pudiera darse un nuevo ‘Culiacanazo’ en Sinaloa?

Realmente no creo que se vaya a dar un ‘Culiacanazo’, como ocurrió, pero lo que sí es cierto es que pudiera haber brotes de violencia. Las acciones que están haciendo es solamente para advertir y hacer sentir su presencia en las diferentes entidades en donde ha habido disturbios. Debemos estar muy atentos en lo que pueda ocurrir en los próximos días, pues ese tipo de acciones no se deben de descartar, pues yo considero que no falta mucho para que los sinaloenses despertemos con esa noticia que los criminales hicieron actos de terrorismo, porque eso es: son actos de terrorismo.

¿Combate el gobierno federal el problema de inseguridad?

La Guardia Nacional y el Ejército no están combatiendo el fenómeno de inseguridad, pues los grupos del crimen organizado no son tocados. Los grupos criminales siguen en las calles y operan a cualquier hora. Eso demuestra que las autoridades federales realmente no molestan a los delincuentes, solamente enfrentan a delincuentes menores y no a los que conforman el crimen organizado.

¿El crimen organizado ya rebasó a las autoridades federales?

No. Las fuerzas federales no han sido rebasadas, solamente se quiere hacer ver que la delincuencia está generando brotes de violencia en diferentes estados para que la Guardia Nacional sea parte del Ejército. Para mí que el gobierno está auspiciando este tipo de eventos, en donde presuntamente la delincuencia quiere desestabilizar el país, situación que no creo, ya que a la delincuencia no le conviene enfrentarse al gobierno federal.

¿Los brotes de violencia en diferentes entidades son realizados por el crimen organizado?

No, no creo que los grupos de delincuentes estén detrás de esos ataques, pues las empresas que están saqueando y atacando son empresas que no pertenecen a los grandes empresarios como Ricardo Salinas o Carlos Slim, es decir, solamente destruyen empresas para crear el caos.



¿Quién está detrás de esos actos violentos?

Sin temor a equivocarme, para mí, el mismo gobierno es quien ha orquestado esos hechos violentos, pero vamos más allá, ya no digamos solo hechos violentos, sino actos para sembrar el terror en la población, pues lo que se ha visto es que tras esos hechos no está operando la Guardia Nacional ni el Ejército al momento de realizar los embates a los comercios e incendiar vehículos.

¿El gobierno quiere justificar la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército?

Ese es el camino que se busca, hacer ver la necesidad de que la Guardia Nacional necesita integrarse al Ejército. Desde mi punto de vista las autoridades son las que están orquestado los brotes de violencia para justificar la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército.

Lo que realmente se está buscando es justificarlo. El presidente simplemente está buscando la manera de militarizar esa dependencia para que el decreto del presidente pase sin mayores problemas, pues hemos visto que muchos grupos y organismos se oponen a que la Guardia Nacional sea parte del Ejército.

¿Cree que la Guardia Nacional debe ser parte del Ejército Mexicano?

Definitivamente no. La Guardia Nacional debe ser de corte ciudadano, es decir, debe ser una corporación civil, ya que eso garantiza más la seguridad de la población y que no sea el Ejército quien ande en las calles haciendo la labor de policía preventiva.

Ya se comprobó en administraciones pasadas que la presencia de las fuerzas militares no son la solución para acabar con los criminales. En su momento el expresidente Felipe Calderón declaró la guerra al narco, utilizó al Ejército para que patrullara las calles, y la gente ya le estaba perdiendo el respeto al Ejército, lejos de sentirse protegido por este.

Martín López Félix

ABOGADO

*Nombre completo:

Martín López Félix.

*Lugar de nacimiento: Los Mochis, Sinaloa.

8 de junio de 1962.

*Trayectoria: En área de gobierno:

Jefe de la unidad jurídica del Distrito de Riego 075 Río Fuerte.

Jefe de unidad jurídica de la Comisión Nacional del Agua.

Secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública del municipio del Ahome.