Sinaloa será el granero nacional del maíz: AMLO

El Fuerte, Sinaloa.- Al reafirmar que Sinaloa es el principal productor de alimentos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que echará a andar un programa que convierta al estado en el granero nacional del maíz.

También encargó al gobernador Quirino Ordaz empujar un plan piloto para convertir a Sinaloa en un gran laboratorio de este grano, aunque sólo adelantó que el tema ya fue planteado pero lo habrán de analizar detalladamente, pues con este programa pretenden beneficiar a todos, en especial a los pequeños productores.

«Soy consciente de que es mejor producir en México lo que consumimos, que comprar en el extranjero. Por eso, vamos a apoyar también a los medianos y a los grandes, pero primero los pequeños, así estamos poniendo orden».

Intenciones para el campo sinaloense

Asimismo, informó que empezarán a establecer precios de garantía que le den certidumbre a los productores, quienes tienen que al día de hoy sufren también por la falta de pago de sus productos.

«Se va a comprar maíz, frijol, el trigo, arroz, por ejemplo; el precio de la leche que sea de 8.20 pesos el litro para que el productor vea compensado su esfuerzo, que nadie se deje manipular. Vamos a apoyar como nunca al campo de Sinaloa y vengo hablando con el gobernador de fortalecer a Sinaloa como la entidad más importante en producción de alimentos, que sea el granero nacional», comentó.

En ese sentido, reiteró que primero estarán los pequeños productores, por lo que pidió a los medianos y grandes agricultores esperar un poco más.

«Primero los pequeños productores, ahí el precio de garantía; 5 mil 610 pesos para la tonelada de maíz para ejidatarios, pequeños propietarios hasta 20 hectáreas, producción 5 toneladas; en el caso del frijol serán 14 mil 500 pesos la tonelada, ahí ya aumentamos hasta 30 hectáreas para el productor», estableció.

No desaparece el Procampo

López Obrador aclaró que el Procampo no desaparece sino que, más bien, el recurso de dicho programa bajará de manera directa a los productores, es decir, no lo administrarán las organizaciones ni las dependencias gubernamentales.

Plan piloto del maíz

Por su parte, el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, reconoció el esfuerzo y el compromiso que el presidente de México hizo con los productores de la entidad, pues esto, añadió, dará mayor certeza a la actividad.

«Platicamos ampliamente el tema de los casos de Sinaloa, va a ser un modelo porque sabe que es el granero de México y va a ser un piloto para empujar, apoyar a los productores de maíz. Entonces, hacia adelante se va a ir caminando, vamos a ir trabajando en un esquema de reconversión de cultivos con suficientes apoyos, sobre todo, garantizar el tema del precio, pero hay una magnífica disposición para apoyar y encargó que le diera yo seguimiento a todo», señaló.

En ese sentido, sostuvo que los anuncios de AMLO son buenos pues se despejarán las dudas entre los productores, quienes ya estaban desesperados al verse desamparados por el Gobierno federal.

«Hay que trabajar con el seguimiento en México hasta que quede con la claridad de cómo quedaría este plan piloto que trae el presidente, pero creo que se logró con creces el objetivo: platicar con él. Le hicimos ver la importancia de la agricultura comercial y la atención que le va a dar al tema para Sinaloa es muy bueno».

Agregó: «le decía que tomara a Sinaloa como modelo y le gustó mucho para todo ese esquema. Vamos a platicar también un nuevo programa para los pescadores porque está convencido que hay que estudiarlo muy bien para que llegue el apoyo, el recurso y lo que realmente requiere para los pescadores, que no se beneficien unos cuantos y que no sea a través de organizaciones también».

AMLO respalda al gobernador Quirino Ordaz Coppel

«Me llevo bien con el gobernador de Sinaloa. Por qué quieren verme pelear con él», dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la visita al IMSS Bienestar de El Fuerte.

Señaló que ha trabajado con Quirino Ordaz Coppel y seguirá trabajando en equipo por el bien de los sinaloenses.

«Decirles que me llevo bien con el gobernador de Sinaloa. Por qué quieren verme pelear con él, yo no me estoy peleando ahora. Nos han querido poner a pelear con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Trump, he dicho que lo que diga mi dedito y dice que no. La política, entre otras cosas, es para evitar la confrontación, para evitar la guerra. Esa es la buena política», dijo AMLO.

Foto: EL DEBATE

Nubia Ramos pide a AMLO la carretera Álamos-El Fuerte

Por considerar que sería un aliciente para la atracción de turistas locales, nacionales e internacionales, la alcaldesa Nubia Ramos Carbajal aprovechó la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador para hacerle llegar la solicitud de construcción de la carretera El Fuerte-Álamos.

«En este proyecto la SCT nos ayudó a hacer el estudio, el levantamiento y estamos hablando de cerca de 800 millones de pesos».

Comentó que también se incluyen proyectos enfocados en el turismo teniendo como antecedente y prioridad que El Fuerte es un pueblo mágico, quizá el más grande del estado, que tiene mucho movimiento.