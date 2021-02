Sinaloa tendrá apagones, afirma Canacintra Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Tal como ha sucedido en otros estados de México, en Sinaloa también habrá apagones aunque no se tiene especificado fecha ni tampoco la duración del recorte de la energía, anunció Héctor Ibarra Flores.

El presidente de Canacintra delegación Los Mochis comentó que hace algunos días se reunió con representantes de la Comisión Federal de Electricidad quienes hacían alusión a que el corte de energía eléctrica era casi imposible detener o evitar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Tuvimos un acercamiento con CFE regional por medio del representante del gobierno del estado y notificarles que existe una gran posibilidad de que en el estado de Sinaloa tenga apagones, no sabemos cuándo ni por cuánto tiempo, hay que estar atentos”, indicó.

En ese sentido, comentó que ya se les está haciendo llegar la información a los empresarios para que tomen sus precauciones.

“Nos dicen que va a suceder pero no nos dicen cuando ni cuanto tiempo. Pone en evidencia el no prepararse al no tener almacenamiento para tener ese soporte y no estar con una materia que requiere para generar energía deficiente”, abundó.

El líder industrial consideró que la CFE tiene que renovarse para poder así cumplir con las necesidades que hoy se está requiriendo.

Leer más: CFE desconoce rumores por supuestos apagones en Guamúchil

“Es necesario hacerle frente a los tiempos actuales, se tiene que reconocer que CFE ha cumplido en tiempos pasados pero también hay que hacerle ver que es urgente hacer un cambio y una renovación a los tiempos actuales y las necesidades que estamos viviendo”.

Insistió en que CFE debe fortalecerse en su administración así como en el perfil financiero para poder ser competitivo en el mercado actual, en donde los estándares de calidad tienen que ser más exigentes.

“La afectación del sector industrial que podría ser mas afectada el sector industrial en pequeños y medianas en el caso de que no se haga una renovación oportuna, estos pagarían el costo y muchas tendrían que cambiar su esquema de trabajo y afectar a los trabajadores”.

Leer más: Apagones dejaron daños mínimos asegura el alcalde de Mazatlán

En cuanto a lo local, reconoció que esta situación si podría tener serias afectaciones aún no especificó en que medida.