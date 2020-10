Sinaloense revive su historia con el grupo Menudo

Los Mochis, Sinaloa.- La plataforma Streaming Amazone Prime Video estrenó este sábado "Súbete a mi moto", la serie que se transmite a 150 países sobre la historia del Grupo Menudo, el fenómeno musical de la década de los 80.

A las 3 de la tarde de este sábado entraron 4 llamadas a mi teléfono, dice Agustín Torres Sotomayor, locutor exitoso en la década de los 80 con el programa La Hora Menuda.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No contesté. Era un numero desconocido. Después vi en mi watsap mensajes del mismo número. Era Marta, prima hermana del bucho Lugo de El Fuerte. Ella vive en Zapopan, fue regidora en ese municipio de Jalisco. Ella es mi amiga, fue fans de Menudo y nos ayudaba a maquillar a Los Dobles de Menudo en Los Mochis.

Agustín, soy Marta, estoy viendo el estreno de la serie de Menudo en Amazon y se parecen más tus Dobles de Menudo de Los Mochis a estos que salen en la tele, me dijo.

Aquí la historia:

En 1982 estaba trabajando en la cabina de la radiodifusora XEPNK canal 88 cuando recibí la llamada de Edgardo Díaz, creador y mánager del grupo Menudo. Agustín, vete a Guadalajara, habla con las autoridades del aeropuerto, queremos una sala privada, vamos el sábado, estaremos el viernes en Monterrey y de ahí volamos para Guadalajara, saldremos de Orlando, Florida.

Yo pedí permiso en la radio sin goce de sueldo al gerente de Pronomedios Mochis Enrique Yamuni. Al día siguiente agarré un autobús y me fui a Guadalajara (no había aún aeropuerto en Los Mochis).

Ya había reservación en el hotel Tapatío. Llegué el sábado 23 de octubre al mediodía, dejé mi equipaje y tomé un taxi al aeropuerto. Hablé con las autoridades aeroportuarias quienes sellaron una de las salas. Ya sabían que llegarían ahí los Menudos.

Afuera del aeropuerto había cerca de tres mil adolescentes que gritaban frenéticas. Cuando llegó el Grupo Menudo yo le presumí a Edgardo Diaz de tener la situación bajo control.

Ricky, Jhonny, Miguel, René, Xavier, el maestro de sus rutinas de baile Joselo (Jose Luis Vega) y el profesor de los integrantes del grupo puertorriqueño junto con Edgardo Díaz salimos por donde nadie se imaginó en una camioneta tipo Suburban blanca.

Cuando llegamos a las 6 habitaciones del hotel Tapatío de Guadalajara, Ricky, Jhonny y yo abrimos la puerta de la habitación y como hongos salieron niñas del clóset, debajo de la cama y de todos lados. Era la locura.

Seguridad del hotel despejó las áreas después de que los muchachos firmaron autógrafos.

En 1982 no había celulares ni redes sociales. En una palabra no había "Selfies".

Esa noche la presentación de Menudo en Guadalajara fue un éxito con lleno total. Edgardo me invitó a cenar fuera del hotel. Eran las 11 de la noche. Caminamos colina abajo (el hotel Tapatío está en un cerro) y tomamos un taxi. Cenamos Menudo en un mercado, no sé cuál sería, soy muy ordinario. Soy de los ranchos de Guasave y Chinobampo, El Fuerte.

Al día siguiente domingo 24 volamos a la ciudad de México.

El Grupo Menudo hacía dos giras en México al año, cada seis meses. Yo los acompañé durante cuatro años. No ganaba un sueldo con ellos pero era parte del equipo y de la vagancia porque me cubrían gastos de traslado, comidas y me hospedaba con los plebes, generalmente siempre me jalaba Johnny Lozada, a quien recuerdo con cariño, a él a su mama "doña Ara", le decía yo. Ella le decía "Janito".

Ricky, René, Miguel, Xavier y Johnny además de ser parte del grupo que era el fenómeno musical en Latinoamérica para mi eran seres humanos. Adolescentes que crecieron en hogares disfuncionales, necesitados de cariño. Todos eran hijos de padres divorciados. Yo aprendi a quererlos mucho.

Las fotos que les comparto hoy es la segunda presentación de Menudo en el estadio de beisbol "Emilio Ibarra" en Los Mochis (la primera fue en el Lienzo Charro ya desaparecido) y la foto donde estoy con Menudo después de que tuvieron la clase en una habitación del hotel Colinas, la tomó Sergio, un fotógrafo amigo nuestro.

En noviembre fui a adorar a la Santísima Virgen de Nuestra Señora del Rosario en Guasave, la tierra de Dios y María Santísima, y para mi sorpresa en varios puestos de la verbena tenian miles de copias de esa misma foto, donde estoy con Menudo. Después me enteré que el laboratorio que reveló esas fotos las vendió.

De ese tamaño fue el fenómeno musical del grupo Menudo que lograron meter 200 mil personas en Sao Pablo, Brasil, 105 mil en Venezuela y 150 mil en el estadio Azteca.

Recuerdo con afecto a Jesus Manuel Gómez Padilla, (qepd) compañero locutor que condujo el programa de Menudo en Televisa, y a Juanjo Alberti de Venezuela. Fui parte de ese fenómeno musical y hoy lo presumo con el programa de radio "La Hora Menuda," del Canal 88. Si hubiera patentado el nombre o marca me hubiera hecho rico porque brotaron en todos los países de Latinoamérica programas de radio con el nombre "La Hora Menuda".

La misma Hora Menuda que yo había inventado e iniciado en Los Mochis. Y eso que no había Internet.