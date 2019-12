Sinaloenses anhelan mejoras en la economía para el 2020

Los Mochis, Sinaloa.- El 2019 fue un año plagado de contrastes para la economía de los sinaloenses. A pesar de ello, un sondeo de EL DEBATE muestra que el 34.29 por ciento de las personas encuestadas en Culiacán y en Los Mochis consideró que los asuntos financieros del año en curso estuvieron mejor que los del 2018; un 36.19 señaló que igual; mientras que el 50.49 por ciento visualiza mejoras de cara al 2020.

Además, casi cinco de cada diez personas entrevistadas declaró que el dinero alcanzó menos o mucho menos en 2019 respecto del 2018, esto conforme a la información recaba por este medio de comunicación [según la pregunta 3].

En este orden de ideas, casi 43 puntos porcentuales de los encuestados percibió que México es conducido en materia monetaria de manera regular por la Administración federal, encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

Igualmente, el impacto económico de las remesas en el bolsillo de las personas consultadas no es grande, apenas 7.6 de ellos percibe este tipo de ingreso, mismo que no superaría los 5 mil pesos en los casos donde existe [preguntas 4, 5 y 6].

Fuentes de financiamiento

La opinión de los cien sinaloenses que contestaron en torno a su situación crediticia fue preocupante, de acuerdo con el economista Leobardo Díez-Martínez.

Aunque fue menor el número de entrevistados que afirmó haber recurrido a algún tipo de crédito este año respecto al 2018, el presidente del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa aceptó que existe gran desconocimiento, ya que los denominados microcréditos en forma de vales de consumo (para zapatos, mercancías varias o por concepto de dinero en efectivo) se tornan cada vez más comunes.

El especialista en finanzas advirtió que la población llega a ver estas fuentes de financiamiento informales como una deuda hacia el familiar que les hace el préstamo, no como una deuda en forma: «El crédito al consumo es el más caro que puede existir, desde la tarjeta de crédito, hasta los vales, son de los más costosos», apuntó.

De igual forma, los consultados perciben que el dinero ya no les rinde de la misma forma [como se aseveró en la pregunta 3], por lo que el especialista en temas monetarios recomendó a la población no adquirir deudas mayores al 20 por ciento de sus percepciones:

«Cuando se supera esta barrera, la deuda se convierte en un tipo de problema. Hay que tener mucho cuidado con las tarjetas, con los meses sin intereses, porque se van acumulando y termina uno por estar pagando nada más lo mínimo; lo mismo sucede con los créditos de nómina u otros. Hay que mantener las deudas lo más bajo posible», aconsejó.

Los sinaloenses que participaron en este ejercicio expusieron en su mayoría haber adquirido créditos menores a 5 mil pesos.

En el sondeo de EL DEBATE, la ciudadanía además afirmó en un 23 por ciento que probablemente o sí adquirirían un crédito el próximo año.

Desempeño de los sexenios

En este orden de ideas, los ciudadanos entrevistados por este medio de comunicación consideraron que Andrés Manuel López Obrador es el presidente que ha tenido el mejor desempeño económico. Casi siete de cada diez sinaloenses encuestados arrojó esta opinión [como se observa en la pregunta 13].

La segunda posición estaría ocupada, muy de lejos, por el panista Felipe Calderón Hinojosa (cuyo mandato comprendió desde el 2006 al 2012).

Cabe recordar que fue en este periodo cuando se suscitó en el 2008 una recesión internacional, misma que se generó en los Estados Unidos y Europa, misma que se extendió globalmente como consecuencia de la explosión de la denominada «crisis de la construcción» [información publicada por este medio el 30 de abril del 2018, disponible en http://bit.ly/34Rou48].

En tercer puesto estaría Carlos Salinas de Gortari (con el 6.9 por ciento de opiniones); mientras que Vicente Fox Quesada y Ernesto Zedillo Ponce de León permanecerían empatados en la opinión de los sinaloenses entrevistados (con el 4.6 por ciento). El último puesto sería ocupado por Enrique Peña Nieto, con 3.45 por ciento.

Ingresos

Las perspectivas de crecimiento fueron conservadas: 43 por ciento de los sinaloenses espera que sus finanzas sean regulares en 2020; mientras que el 40 por ciento espera que sean buenas. En la inversión en infraestructura para 2020, el 46 por ciento de los consultados refirió que espera gastos regulares por parte de los distintos niveles de Gobierno [pregunta 17].

En lo que concierne a los envíos de dinero desde el extranjero o de otras entidades, pese a ser pocas para Sinaloa, Díez-Martínez comentó que son positivas, pues activan la economía y pueden representar un gran alivio para las familias que las perciben.

EL DEBATE le preguntó a sinaloenses sobre su nivel de percepciones, a lo que hasta un 40 por ciento de quienes señalaron recibirlas respondió que mensualmente reúne menos de 5 mil pesos.

Estos bajos niveles adquisitivos corresponden a la estructura misma de la economía en México, consideró Díez-Martínez, por lo que llamó a las autoridades y a la iniciativa privada para abogar por un estado con mayor industria y por fuentes de empleo mejor remuneradas:

«La consolidación de la productividad en nuestros sectores primarios es importante, pero no hemos dado el salto hacia la manufactura, y eso es algo que está pendiente desde hace ya varias décadas», expuso.

Así, la infraestructura anunciada por el Gobierno federal para Sinaloa [información disponible en http://bit.ly/2RxxOHc] constituirán un detonador para la atracción de inversiones, siempre que esté garantizado el abasto de insumos, entre otras obras públicas que conllevarán desarrollo económico:

«Tenemos todavía la promesa de energía del gas natural, que está trabada por un problema que no corresponde a Sinaloa. La carretera Mazatlán-Durango permitió al sur tener crecimiento; y también la famosa y tan discutida planta de fertilizantes que se construye en el norte es muy buena noticia. Todo es bueno, pero no alcanza, requerimos más para dar el gran salto, como lo dieron Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes en el pasado; estamos avanzando a pasitos», enfatizó.

Además, instó al mandatario Quirino Ordaz Coppel a fungir como un promotor mucho más agresivo para consolidar factorías en Sinaloa. A esto sumó los esfuerzos de la Administración estatal para combatir los efectos del crimen organizado hacia la iniciativa privada:

«No hemos tenido la capacidad para competir con estados que tienen mejores condiciones (Chihuahua, Sonora o Baja California). Hace falta un mayor esfuerzo para lograr cosas que no se han obtenido. Se requiere una gran labor de promoción y facilitación de los negocios. En Sinaloa tenemos factores de violencia y de inseguridad que no precisamente nos ayudan, sino todo lo contrario, son negativos contra la instalación de grandes empresas en el estado, y la mayoría de las personas no lo quiere ver, simplemente lo callan».

Finalmente, Heriberto Félix Díaz, presidente de la Proveedora y Comercializadora de Hidrocarburos en el Centro y Norte de Sinaloa, determinó que el 2020 llegará inevitablemente, y pronosticó que no habrá novedades en el sector de los hidrocarburos.

Manifestó que el año próximo las diferentes marcas de gasolina seguirán teniendo mayoritariamente un único proveedor (Pemex), ya que los otros posibles abastecedores aún no cuentan con la suficiente infraestructura de almacenamiento.

En este tenor, no habrían incrementos sustanciales, a excepción de los determinados naturalmente por la inflación.

Metodología: Se entrevistó en modalidad "cara a cara, una muestra de cien personas mayores de edad (cincuenta para la ciudad de Culiacán y cincuenta para la ciudad de Los Mochis). Los cuestionarios fueron aplicados en puntos de alta afluencia del centro de ambas ciudades. Su objetivo fue conocer la percepción de la ciudadanía acerca de la economía del estado y del país, así como de sus finanzas personales. La aplicación del instrumento tuvo lugar entre los días 17, 18 y 19 de diciembre. Este ejercicio tiene un margen de error de +/- 9.80% para un nivel de confianza de 95%. Coordinadores del estudio: Lic. Javier Alberto Mezta, Lic. Ángel partida. Contacto: lmm.encuestas@debate.com.mx y cln.encuestas@debate.com.mx