Síndica Procuradora de nuevo denuncia "trabas" en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Una vez más, la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benítes aprovechó es escenario de la Sesión de Cabildo para mostrar su inconformidad por las “trabajas” que dice, le siguen poniendo para llevar a cabo su trabajo; en especial, por parte de la Tesorería Municipal a cargo de Ana Ayala Leyva.

La funcionaria municipal señaló de manera directa a Ayala Leyva de frenar los apoyos que están etiquetados para la Sindicatura de Procuración, incluso, afirmó que ni el dinero de la caja chica le quiere dar, poniendo en contratiempos a quienes forman parte de su equipo.

Esta situación, Valenzuela Benítes se la planteó de manera directa al alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno a quien le recordó que él en una sesión anterior le dio su palabra de que la iban a dejar trabajar.

“Creo que hay cosas que no le dicen señor, la tesorera ha estado frenando los apoyos que se me dan, incluida la caja chica, debido a esta situación se le ha hecho llegar en muchas ocasiones varios oficios y nada. Usted me dio su palabra y confié en usted, entonces, aquí no queda de otra más que evidenciar que sus trabajadores no le obedecen y eso a mí me tiene en un estado de desconcierto porque no se a qué están jugando al tomar esa actitud”.