Síndica de la Central Mochis no ha sido notificada de suspensión

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que la Comisión de Gobernación ya hizo pública la sanción que aplicará a la síndica de la Central Mochis, Irma Delgado, ella afirma que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación oficial.

Sin embargo, la servidora pública dijo que en tanto se le de aviso oficial, continuará con su trabajo como lo ha venido haciendo.

“Se que lo están valorando ellos (regidores) de una manera u otra voy hacer llamada y estoy preparada para lo que se venga y ellos decidan. Ellos me avisarán, creo que no va a tardar mucho, creo que será la semana que entra cuando me llamen pero ahorita sigo con mis actividades normales como viste, ahorita estamos en la escuela del ejido Mochis”, indicó.

Cabe mencionar que de acuerdo a Vicente López Fuentes, presidente de la Comisión de Gobernación dijo que por unanimidad de acordó suspender dos meses sin goce de sueldo a la servidora pública, esto al comprobarse que violó el reglamento Municipal de Síndicos y Comisarios Municipales durante la sesión de Cabildo del pasado 18 de diciembre.

“Ellos (regidores) tienen que ver el reglamento y si yo fallé, pues ellos están en su derecho y yo como servidora pública pues lo voy aceptar, claro que voy a acatar lo que me digan. Yo creo que ya están por notificarme y no pasa nada, como se los dije en su momento, voy a acatar lo que ellos me digan”, indicó.