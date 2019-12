Síndica debe señalar a quién le tiene miedo: López Félix

Los Mochis, Sinaloa.- La síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites debe de hacer la petición al Gobierno federal para que le brinden la protección que está solicitando, porque es irrisorio que le pusieran policías municipales que obedecen a Billy Chapman, expuso Martín López Félix.

El abogado emitió estas declaración después de que el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda, declarara que no tiene recursos para atender el llamado ni tampoco dispone de 21 elementos con vehículos y alimentos para cuidarla.

“El secretario de Seguridad Pública del municipio depende, si bien es cierto, en gran medida del convenio del Gobierno del Estado, pero está bajo las órdenes de Billy Chapman, entonces viendo esa situación, yo creo que la síndica procuradora necesita subir esa petición al Gobierno federal”. Añadió que lo más lógico es que la funcionaria pidiera la protección al Gobierno federal aunque en la resolución del Tribunal Estatal Electoral viniera que fuera el gobierno municipal o estatal quien le diera la protección.

Que dé nombres

Añadió que la síndica procuradora debe armarse de valor y dar los nombres de las personas a las que les tiene miedo.

“Ella debe de apelar a la Federación y ver el riesgo en que se encuentra porque ella dice que siente miedo, entonces también debería de armarse de valor y decir de quién siente miedo, el presidente municipal por sí solo no puede matar a nadie, no tiene antecedentes de muerte, de que haya matado a alguien. Que señale de quién tiene conocimiento porque la Policía Municipal ve todos los “levantones” que hay por donde sea y los minimiza”.

El abogado añadió: “Que la síndica si sabe quiénes son precisamente las personas que se animan a realizar un “levantón” a ella o perjudicarla a ella o su familia, que señale, que dé los nombres, que diga yo estoy aterrada porque dentro de la administración municipal se encuentra fulano, mengano y perengano que tienen antecedentes y le ponga el cascabel al gato”.

En cuanto a que el Estado le haya negado la protección, manifestó que esto quiere decir que Quirino Ordaz Coppel está con Billy Chapman.

“Que no quiere enfrentarlo y que está de acuerdo en todas las cosas que está haciendo Billy Chapman. Ese es el meollo del asunto. El gobernador no se va a enfrentar a Billy Chapman por un asunto de esta naturaleza, esa es la lectura que está dando el gobernador porque si él quisiera ahorita mismo mandaría la protección y no quiere hacerlo porque no quiere enfrentarlo quizá administrativa y políticamente por los intereses que pueda haber entre los dos”.

Desafortunada declaración

Por su parte, Lucio Tarín, militante de Morena, comentó que es una declaración desafortunada por parte del secretario de Seguridad Pública, al decir que no se le brindará la protección a la síndica.

“Creo que él debiera de habilitar elementos mínimos para la seguridad de la síndica procuradora, ya que hay antecedentes y un resolutivo y toda vez que hay una serie de problemáticas en el municipio de Ahome que tiene que ver con la autoridad, empezando con el jefe del gobierno municipal, Billy Chapman. No se ve estable y no garantiza seguridad, ecuanimidad ni mesura en el trato. Hay que prever una situación porque sería muy lamentable que tuviera otro tipo de desenlace”.