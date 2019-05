Sindica desconoce supuesta denuncia penal en su contra

Los Mochis.- Hasta este miércoles, la Vicefiscalía no ha notificado la denuncia que supuestamente ayer interpuso Gabriel Regino abogado del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno en contra de la Angelina Valenzuela Benítes por supuestamente falsear información para su beneficio propio.

La sindica procuradora dijo ser respetuosa de los procedimientos legales; sin embargo, a ella ni a su equipo de colaboradores, se le ha notificado esta demanda y desmintió que la denuncia que tiene en contra del alcalde sea para lucrar y obtener beneficios alegando que lo único que solicitó fue posiciones que le corresponden a dependencia que encabeza.

"Creo que al abogado no le ha quedado y ni siquiera ha leído bien la Ley de Gobierno municipal en donde dice que la Contraloría Interna y lo legal del Ayuntamiento forma parte de la Sindicatura de Procuración", señaló.

En ese sentido, aclaró que en ningún momento ha pedido algo que ni le corresponde sino que ha solicitado lo que indican sus facultades.

Creo que más que nada es una medida intimidatoria hacia mi persona así es como lo siento, un agravio más, si ustedes ven la entrevista al abogado se darán cuenta de que es muy retante hacia mi person

En ese sentido, la funcionaria municipal comentó que a su percepción, el que hayan interpuesto la denuncia por la mañana, a unas horas de la audiencia agregó que eso fue producto de la confianza que seguramente te tenía tanto el alcalde como el resto de los funcionarios que están inmiscuidos en el caso.

"Estaban confiados de que me iba a dar para atrás. Está situación me lastima, existe un grado de intimidación elevado y ver a una persona que no puedo juzgar pero los medios lo dicen en lo que el abogado se ha visto vuelto, pues si provoca miedo", enfatizó.