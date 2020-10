Síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites interpondrá recurso ante el TEPJF en Guadalajara

Los Mochis, Sinaloa.- Ante el revés que diera el Teesin en la intención de sentencia presentada por Angelina Valenzuela Benites, síndica procuradora en contra del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno y otros funcionarios, la involucrada interpondrá un recurso ante la Sala Regional de Guadalajara.

Entrevistada al respecto, la funcionaria se dijo sorprendida de la decisión de la mayoría de los magistrados que declararon improcedente el recurso que interpuso por haberse presentado extemporáneo.

Estoy tranquila y confiada en que la Sala Regional de Guadalajara vea esas inconsistencias que existen, la verdad mi respeto para el magistrado Guillermo Torres Chinchillas, no sé qué le pasó pero estoy confiada, para nada estoy intranquila, al contrario, sé que me antecede la ley por eso es que he actuado de la manera que he actuado y pues no sé, la verdad no sé qué le sucedió realmente se ve por ahí alguna mano pero no quiero poner nada en entre dicho, sostuvo.

Cabe mencionar que hace algunas semanas, el alcalde de Ahome Billy Chapman junto con cinco regidores hicieron presencia en el Teesin a fin de “defenderse” de las acusaciones que la Síndica procuradora ha interpuesto en su contra por obstruir su cargo.

“La verdad es que por el personal que estuvo cerca de las instalaciones cuando estuvo el Presidente municipal el tono era como lo sabemos, intimidante, arrogante, pues igual, gritando sin saberse expresar de otra manera, la verdad es que no sé qué pasaría en esa situación pero creo que si podemos hacer algo, no está perdido, tenemos que esperar a ver cómo viene el dictamen porque pudieron haber dicho eso pero el dictamen viene de otra manera. Lo que pasa es que ya le tocaba la destitución a la tesorera Ana Ayala y de varios funcionarios porque el llamado de atención eran constantes, entonces ya era hacer algo fuerte de parte del tribunal, no sé si le sacaron al tema, hubo alguna mano ahí y es una gran tristeza porque venían haciendo un buen trabajo y no porque era a favor mío sino porque era apegado a derecho”, mencionó.

De igual forma, resaltó el respeto y admiración que siente por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa; sin embargo, dijo que los argumentos presentados para resolver este tema son un tanto sospechosos dado a que se debería tomar en cuenta todo el periódico de la administración para vigilar y determinar si se cumple una sentencia o no.

“Creo que la visita que se les hizo, aunque no me atrevería a decir que hubo amenazas o una visita intimidante o algo así que tuvieron los magistrados. La verdad es que le aplaudo a la magistrada Carolina Rangel y a Veronica que defendieron el punto porque resulta que esto es el criterio que él (Guillermo Torres) ya había elaborado en su primer resolución del año pasado y llevamos nuevo, está es la novena inejecución de sentencia. Dice que estoy fuera de tiempo pero este no fenece hasta el 2021 cuando yo salgo de ser Síndica procuradora”, indicó.

Por último, comentó que aún no se les ha notificado sobre esta última resolución pero tienen algunos días después de recibir el documento para presentar el recurso en la Sala Regional de Guadalajara.