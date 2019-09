Síndica procuradora confirma denuncia contra el magistrado

Los Mochis, Sinaloa.- En cuanto a la denuncia que ayer interpuso en contra del magistrado Víctor Hugo Pacheco Chávez y de Cecilia Heredia Rodríguez, secretaria de acuerdos, los dos de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa, Angelina Valenzuela Benites explicó que esto lo hizo por considerar que en repetidas ocasiones ha sido víctima de obstrucción en procedimientos que lleva a cabo.

“Esto lo hice porque no nada más es una incidencia, no me fui con la primera incidencia, esto ya no es una casualidad, ya es una obstrucción tras otra. Ustedes pudieron darse cuenta el día de ayer (martes), es un tema muy claro que no lo puedo tocar, no puedo hablar, no puedo decir nada al respecto. He visto cómo me han obstaculizado todos los temas que hemos presentado”.

Cabe mencionar que esta denuncia fue interpuesta el pasado martes 17 de septiembre ante la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa.