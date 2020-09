Síndica procuradora de Ahome interpone recurso ante el Teesin por ratificación de Pável Castro

Los Mochis, Sinaloa.- Por considerar que de nuevo se violentan sus derechos y facultades como síndica procuradora al ratificar el Cabildo de Ahome la permanencia de Pável Castro Félix como titular del Órgano Interno de Control, Angelina Valenzuela Benites interpuso este lunes dos denuncias.

Una de ella fue ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin), considerando que, otra vez, se ejerció violencia política en su contra.

“Una denuncia es por una vía que en su momento se les dirá y la otra es por el Teesin, ya que a toda luces hubo violencia política y obstrucción del cargo. La verdad es que no me han dejado desempeñar el cargo como se debe y no es una facultad de ellos (Cabildo) hacer lo que hicieron, no era una autopropuesta, en ninguna parte de la ley se maneja así”, indicó.

Asimismo, comentó que aún está en tiempo para interponer los recursos de inconformidad por este nombramiento.

“El concepto de la denuncia en el Tribunal es obstrucción del cargo, pero es violencia política. Estuvo muy bien explicado, los presentes de esta sesión pudieron ver que se les advirtió sobre la violación de las leyes, la obstrucción del cargo, que no era una autopropuesta y que no tendría que avalarlo el presidente municipal, como lo dijo en una entrevista, en la que dijo que él avalaba la autopostulación previa de Pável Castro; por supuesto que no”, dijo.

En ese sentido, añadió que en ningún momento su figura ha tratado de obstruir las facultades de otros funcionarios, mucho menos en las del alcalde Billy Chapman, a quien le pidió respetar sus facultades de igual forma.

Yo me pregunto por qué están empeñados en meterse con lo que a mí me corresponde, con lo que la ley me faculta, con lo que la ley me indica para que yo cumpla con mis obligaciones”, mencionó.

Valenzuela Benites añadió que ya serán las autoridades competente e incluso el mismo Congreso del Estado quienes tendrán que determinar qué acciones se tendrán que ejecutar con las acciones que realiza el alcalde Chapman Moreno.

“La verdad es que no sé. Ya el Congreso tendría que actuar en consecuencia, con lo que le mandé el Tribunal Electoral, pues, como les digo, a todas luces se ve la violación fragante de todos los procesos que se están llevando en Ahome y sí es preocupante, por ahí les dijeron que no procedía, que era una ilegalidad, una cosa es el orden del día del Cabildo y otra muy diferente votar por las cosas, no es que estemos de acuerdo con lo que se votó en el orden del día”, enfatizó.

Evaluación y seguimiento al trabajo de Pável Castro deberá ser a través de Cabildo: diputada

Cuando se hizo la reforma para generar los organismos internos de control en los Ayuntamientos, quedó plasmado que deberían de ser aprobados por el Cabildo, manifestó la diputada local Gloria Himelda Félix.

En este momento es un tema que el Cabildo ya por mayoría aprobó la ratificación de esa persona, yo creo que la evaluación y el seguimiento a su trabajo deberá de ser también a través de su Cabildo”, dijo.

Por otra parte, al respecto, Jesús Valdés, presidente del PRI en Sinaloa, comentó que como partido son respetuosos de todo el órgano interno, sobre todo del Cabildo, que es el que está facultado para nombrar diferentes funcionarios.

Añadió que serán muy vigilantes de que Pável Castro cumpla y le cumpla a la sociedad con lo que tiene de encomienda, que es vigilar la transparencia y la administración del municipio.

Cabildo ratifica permanencia de Pável Castro en el Órgano Interno de Control

Por mayoría de votos, el Cabildo en pleno aprobó el pasado jueves ratificar a Pável Castro Félix como titular del Órgano Interno de Control. Durante la Sesión Extraordinaria de Cabildo regidores de PAS y Morena, al igual que la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites, trataron de hacer ver la violación que se cometería al avalar esta propuesta del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno.