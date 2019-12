Síndica procuradora pide la reinstalación de Alan Rubio

Los Mochis, Sinaloa.- Ante el presidente y regidores, durante asuntos generales de la sesión de Cabildo de esta tarde, la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benítes, pidió la reincorporación de Alan Rubio como auxiliar jurídico y contable de la sindicatura de procuración.

"Les acabamos de mandar un oficio a todos los regidores conforme a la resolución del Teesin, he mandado dos oficios al respecto en alcance al oficio 2015/2019 y 2049/2019, donde se solicita el cumplimiento de la resolución del reingreso del asesor. Resulta que he mandado dos oficios en los cuales se me ha contestado que Alan por tener demandado al Ayuntamiento, pues no, o que la resolución en sí no dice que lo reingrese, pero voy a lo mismo", dijo.

La funcionaria solicitó la reincorporación laboral de dicho asesor con adscripción al despacho de la sindicatura de procuración con el pago de los sueldos y prestaciones que dejó de percibir a partir del 4 de septiembre del 2019, en el entendido de que una vez que se lleve a cabo material y administrativamente dicha reincorporación, el asesor presentará el desistimiento de la demanda laboral que tiene instaurada en contra del municipio de Ahome.

"Les hago un exhorto a todo el cuerpo colegiado que son los regidores y el presidente a que se me reinstaure al auxiliar jurídico contable y administrativo que es Alan, de hecho el día que se le dé el alta, ese mismo día en 20 minutos él se hará del desistimiento para dejar sin efecto legal cualquier demanda, y se puede hacer de manera rápida y me han dado un poquito de largas en eso, lo he hecho en dos oficios, yo acudo a ustedes por la misma resolución", expuso.

Añadió que le contestan que él Teesin no dice que lo tiene que reinstaurar, pero que el Tribunal Electoral está diciendo que le tienen que respetar los bienes materiales y los recursos humanos con el que cuenta.

"Y es una parte fundamental para mí como es el asesor contable administrativo, entonces recurro a todos ustedes, a los regidores y al presidente para que se haga la restauración de este personal, ya que él no ha dejado de trabajar a pesar de no estar percibiendo a mi lado. Entonces, queda a su consideración y quiero que quede asentado en el acta para cualquier irregularidad y presentarlo en el Tribunal".

El regidor Fernando Arce, expuso que en algunos lineamientos de la resolución, está el hecho de que el presidente y los regidores deben ser vigilantes de que a partir de la sentencia en lo sucesivo se le otorgue todos los elementos humanos y materiales para que la figura de la síndica procuradora realice sus funciones y atribuciones sin ningún obstáculo.

"En ese sentido yo también me sumo a que abramos el espacio y seamos capaces de encontrar acuerdos mínimos que permitan que esto suceda de esta manera. La sentencia dice de manera expresa y literal que es vinculante, o sea que estamos obligados a atender eso. Me sumo a que debemos de acatar la resolución y sentencia del tribunal".

Al respecto, el presidente municipal Billy Chapman, pidió a Jonathan Gutiérrez Palomares, director de asuntos jurídicos del Ayuntamiento, que diera una explicación legal del tema.

"Como existe una demanda en este caso en contra del Ayuntamiento, yo creo que primeramente tienen que agotarse los lineamientos legales para poder proceder en este caso a algún entendimiento de acuerdo a la resolución. En la resolución dice que se le apoyará con todo lo concerniente a materiales y humanos, pero en todo juicio primeramente hay que desistirse para poder proceder al mismo".

Es decir que para tomar la decisión de una nueva recontratación, habría que analizar la posibilidad de un desestimiento o esperar la sentencia del tribunal local a que ordene en su momento la reinstalación del funcionario.

La síndica procuradora manifestó que Alan Rubio está dispuesto a desistir.

Por el momento la demanda sigue abierta, y en estos momentos el Tribunal está cerrado por período vacacional.