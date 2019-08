Síndica rechaza pedido del alcalde Billy Chapman

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que la indicación es clara, existen funcionarios y demás personas del Ayuntamiento de Ahome y las paramunicipales que se rehúsan a acatar la medida de resguardo de las unidades oficiales en días y horarios fuera de la jornada laboral, resaltó Angelina Valenzuela Benites.

La síndica procuradora dijo que aunque esta medida inició el pasado fin de semana, aún no se tiene establecido el número de omisiones a la recomendación.

Justificación

Cabe recordar que fue el pasado viernes cuando la Sindicatura de Procuración giró una circular en torno a que todas las unidades oficiales debían ser resguardadas para evitar el uso personal de las mismas.

“Esta medida decidimos tomarla porque ha habido pérdidas de automóviles por choques y todos en su mayoría ocasionados fuera del área y horario de trabajo y no se justifica. Algunas dependencias y algunos directores no tienen por qué tener automóvil fuera de los horarios de trabajo a excepción de los que somos gobierno, que es el presidente municipal, el síndico procurador y los regidores, pero estos no cuentan con vehículo, apenas se le va a entregar la camioneta que se les va a dar para eventos”, asentó.

Ante esta medida, el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno se ha pronunciado en contra, diciendo, incluso, que es una medida que tiene que reconsiderarse, justificando que por las condiciones del municipio todos los trabajadores tienen que tener la unidad.

Postura que Valenzuela Benites minimizó al señalar que el alcalde podrá sugerir en este caso, pero no aplicar la orden como tal.

Puede hacer una sugerencia, como contraorden, pero la verdad es que no sabe o sus asesores no le explican que las cosas no son de tal o cual manera”, abundó Valenzuela Benites.

De acuerdo a testigos, el conductor de la unidad chocó contra un camión. Foto: EL DEBATE

La camioneta del director de Inspección, Marco Vinicio Contreras, protagonizó un choque este martes. Foto: EL DEBATE

Sin avisar daños

En ese sentido, recordó que el Reglamento del Patrimonio del Municipio de Ahome en su artículo número 8 establece que cada responsable del área de la administración municipal será el encargado de vigilar y controlar el buen uso de las bienes inmuebles asignados a su área.

De igual forma, indica que deberá informar a la oficina de la Sindicatura de Procuración cualquier cambio o alteración del mobiliario; sin embargo, esto no ha sucedido aunque tienen el dato oficial de algún incidente pero sí de manera fotográfica.

Para entender...

Ordenan el resguardo de unidades

