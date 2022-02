Sindicalizados de Conalep en Los Mochis piden intervención de gobernador de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Por considerar que el diálogo con la Dirección General de Conalep ya se agotó, maestros y demás personal sindicalizado pidieron la intervención inmediata del gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para darle solución al conflicto laboral que existe.

Trabajadores integrantes del SINTACEPTESIN Los Mochis realizaron una manifestación pacífica a las afueras del plantel I en donde dijeron estar agotados de no recibir respuesta de parte de las autoridades de la institución.

Dora Alicia Escobedo Hernández, delegada sindical del Plantel Los Mochis y Extensión El Fuerte se refirió a la falta de pago que se ha registrado en la nómina de muchos compañeros que corresponde a la segunda quincena del mes de enero así como la eliminación de otras prestaciones laborales.

“Están recortando los pagos, pedimos la intervención directa de nuestro gobernador para que de solución a esta problemática que venimos teniendo desde hace un mes. Nos manifestamos ahorita porque vemos que no se ha volteado a ver, no se ha dado la atención, estuvimos en dos manifestaciones en gobierno del estado, ahí a palabras del secretario de Gobierno, nos dijo que se iba a poner atención, hasta el momento no hemos tenido respuesta”, indicó.

Maestros y demás personal sindicalizado de Conalep realizaron una manifestación pacífica. Foto: Debate

Asimismo, señaló que en pie de lucha, algunos compañeros y ante la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador buscaron un acercamiento al igual que con el gobernador quien se comprometió a dar una solución confiando ahora en que se cumpla.

Leer más: Seguirá a la alza el precio del combustible en México

“Tenemos nuestro estallamiento a huelga el 2 de marzo que es por la negociación contractual que se da cada año, eso es aparte y digo que no habido respuesta de parte de la dirección de Conalep, tenemos una cerrazón de esa parte, ahorita no estamos en clases, nos estamos manifestando pacíficamente, están pisoteando muchos convenios que teníamos”, destacó.