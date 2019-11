Sindicalizados del CBTIS 43 trabajan bajo protesta

Los Mochis, Sinaloa.- Personal sindicalizado del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 43 (CBTIS) trabaja bajo protesta puesto que el conflicto por asignación ilegal de plazas no se ha resuelto, informó Elsa Gisela Villanazul Cota.

La secretaria general de la Sección DII 136 del SNTE detalló que pese a los informes del nuevo director escolar sobre la aparente calma al interior de la institución, el conflicto continúa.

Las declaraciones de la líder sindical se dieron ayer previo a una reunión informativa con el delegado de conflictos del mismo sindicato a nivel estatal, Medardo López Castro, y el jurídico, Josafat Aguirre, en la que se planteó la situación que se viene arrastrando en esta institución desde hace varios meses.

“No se ha resuelto el problema con las plazas, no hay avances de la asignación de las 10 plazas. Esos compañeros recibieron plazas altas sin que hubiera ningún procedimiento legal, ya que con la reforma educativa impulsada por la pasada administración federal no se podía hacer ningún movimiento de plazas; sin embargo, estos compañeros aparecen en la nómina transparente y este año nos dimos cuenta que tenían plazas que no correspondía, ya que no cuentan con méritos ni de antigüedad, ni académicos, ni legales. El nuevo director, que ingresó hace una semana, dijo que todo estaba en calma, pero no se ha solucionado nada”.