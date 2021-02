Sindicalizan en Japama a instructor de gimnasio por  “orden de arriba” en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Por petición de “alguien del Ayuntamiento”, el Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Japama basificó hace cerca de 15 días a Mauro Gerónimo Heredia Zepeda a quien se le relaciona con Diana Rubio Viesca, actual gerente de Administración de la paramunicipal.

Esta información fue confirmada por Julián Gutiérrez, secretario general del Sindicato quien especificó que esta persona fue contratada como Encargado de la Norma 35 que tiene como objetivo el vigilar la condición física de los trabajadores.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Alta

Cabe mencionar que de acuerdo a información oficial, esta persona fue dada de alta bajo el número de empleado 1625 y con un sueldo diario de 821.56 pesos; su fecha de ingreso fue el 21 de enero del 2021 y está bajo el departamento de Peones.

“Me pidieron del Palacio Municipal que basifique la Norma 25 que va a checar a los trabajadores del peso, ahí me pidieron esa plaza. Él va a estar en la planta Mochis y va a estar visitando todos los departamentos. Él no estaba trabajando en la junta, me dieron una petición a mi y como sindicato lo que quiero es ganar más plazas, pero si me lo pidieron. Nosotros lo hicimos por ganar más plazas”.

De igual forma, insistió en que a él se le pidió de Gerencia, “me comentó la Gerencia primero, tuvimos unos detallitos ahí y pues me hablaron de allá de arriba que si ocupaban esa plaza”.

Diana Rubio con el secretario general del sindicato de Japama. Cortesía

Gutiérrez aclaró que en este momento, Heredia Zepeda está a prueba durante un mes, es decir, en este momento es considerado como eventual, pero de no cumplir con lo necesario se dará de baja.

Leer más: Advierten probabilidad de lluvias el 14 y 17 de febrero en Sinaloa

“Si es cierto, si se dio de alta a este muchacho, para qué te voy a echar mentiras porque esta información la suben a la plataforma de Transparencia. Si se sindicalizó y como te digo, uno como sindicato lo que uno quiere es ganar más plazas, que crezcan las plazas sindicales”.

Relación con Diana Rubio

De manera extraoficial, a esta persona se le relaciona como instructor de gimnasio en donde acude Diana Rubio Viesca quien actualmente es la gerente Administrativa de la Japama a quien se le relaciona como una de las personas más cercanas al alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno, al inicio de la administración fue contratada como su asesora cuestionándole en su momento el sueldo millonario que percibía.

La persona se presentó conmigo que lo habían mandado de Gerencia, me dijeron que era nutriólogo, eso fue lo que me dijeron”.

En ese sentido, comentó que actualmente está vacante la plaza de doctor, debido a que hace algunos meses falleció quien la ocupaba.

“Estamos esperando que un hijo de trabajador que sea doctor pues ocupe esta plaza.

Leer más: Defensores de la familia invitan a Claxonazo contra la legalización del aborto