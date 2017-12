Sindicato busca bono de Navidad para exobreros del Ingenio

Los Mochis, Sinaloa.- Extrabajadores activos del extinto Ingenio Los Mochis esperan pasar una Navidad sin apuros económicos para ellos y sus familias con la llegada de alrededor de 2 millones de pesos que se recibirían como parte de la venta de maquinaria y de un fondo sindical.

LOS APOYOS

En una asamblea realizada ayer en el edificio de la Sección 12 del Sindicato Azucarero y que duró más de dos horas, Gabriel Lizárraga Morales informó a los extrabajadores que producto de esas negociaciones, a más tardar entre el 15 y el 20 de diciembre cada uno de los 532 exobreros activos recibiría más de 5 mil pesos; mientras que para los trabajadores inactivos también habría una cantidad, pero esta se analizaría en los próximos días.

“Entre las opciones hay una, que entre mañana y el miércoles se puede concretar la posible venta de un turbo, y que pienso que sacando el turbo, más el millón y medio que se nos informó que no hemos tocado, vamos a tener esa cantidad para los trabajadores.”

ANTIGÜEDAD Y GARANTÍA

Sin embargo, el líder sindical fue claro al señalar que los beneficiados con los más de 5 mil pesos serían aquellos que todavía tienen prestaciones y garantía de pago.

“Los compañeros a los que nada más les quedan 700, 600 o mil pesos, vamos a buscar la forma de ayudarlos, no los vamos a dejar fuera, pero repito: no podemos ser parejos porque unos tienen un año y otros tienen 5, 15, 20 y más años. No se puede ser parejo porque no en todos hay garantía de pago”, comentó el secretario general.

Durante su intervención agregó que es triste que lo traten de abusivo o que prácticamente tiene muriendo de hambre a los exobreros, cuando lo único que se ha buscado de la organización que representa es obtener el mayor de los beneficios a favor de todos.

“Si estamos unidos vamos a lograr más para todos, vamos a sacar eso y más, y quiero decirles que no vamos a aceptar un peso si lo que nos quieren comprar cuesta 2”.

Informó que están en gestiones de que el Sindicato Nacional les adjudique el inmueble que se localiza en la colonia 12 de Octubre, así como las áreas aledañas al monumento de Salvador Esquer Apodaca, que se donarán al municipio.

