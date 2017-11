Sindicato defiende a profesora de la Ignacio Ramírez

El Fuerte, Sinaloa.- La Secretaría de Trabajos y Conflictos Delegación D II 3 del SNTE defendió a la profesora que los padres de familia de la Escuela Secundaria Ignacio Ramírez pretenden destituir de la escuela por considerar que se incapacita constantemente

En una carta a la opinión pública, el profesor Gerardo Gerardo Ochoa admite que la profesora señalada ya tiene un diagnóstico: “La persona aludida sufre un trastorno psiquiátrico-neurológico incluido en el DSM–5 de La Asociación Americana de Psiquiatría, que afecta a quien lo padece durante un período relativamente largo o de por vida y en su caso en particular es agravado por epilepsia de la cual han sido testigos de diferentes generaciones”.

Aquí la carta:

"Tengo información personal (de la maestra) y oficial que ampara lo aquí argumentado, misma que también tienen la directora del plantel, el supervisor, el departamento y la asociación de padres de familia, todos ellos actores directos, pues en lo personal a estos últimos les compartí dicha información para generar una mejor comprensión del caso.

No es en ningún momento el propósito de la presente y en ningún sentido, la negación al derecho que tienen los alumnos de recibir clases o negar la magnitud del problema, me sumo en lo especifica esa petición de los padres junto a mis compañeros maestros incluyendo a la profesora aludida. Ysi bien el conflicto estalló en parte por un exceso de inasistencias, no es el total de las causas ni de las responsabilidades, esta es una aclaración:

a) En la manta difamatoria se afirma: “20 AÑOS DE IRREGULARIDADES” y señalan un solo responsable: la maestra.

No se niega la existencia de fricciones de la profesora aludida con la dirección actual de la escuela, así mismo con la supervisión mismas que han tras tocado los CTE,no se niegan faltas, incapacidades legales,pero de eso a afirmarlo públicamente… quienes lo sustentan,padres y autoridades están obligados a comprobar las notas malas oficiales, los múltiples extrañamientos que deberían de existir, igual exhortos y actas administrativas firmadas por los directores anteriores, por el sindicato y por la maestra señalada incluyendo una copia para ella lo cual no existe, como lo marca el reglamento general de las condiciones de trabajo de la SEP, solo así se comprueba.

Caso contrario, o es calumnia o es incompetencia oficial; y en ambos casos también se está actuando mal y contra los alumnos pues el humanismo bajo el cual se encuadra nuestro sistema de educación, indica, “que todo lo que le pasa al docente le pasa al alumno”; buenas relaciones laborales promoverán buenas relaciones en el aula. Malas relaciones laborales originarán malos aprendizajes.

b) Los documentos médicos oficiales marcan desde el 2008 y no existen notas, actas o exhortos que lo demuestren conforme a proceso oficial.

c) Existen por lo menos cinco especialistas expertos profesionales de la salud, con cedula profesional vigente, que amparan el mismo diagnóstico clínico hacia la misma persona. Y ninguno pondría en juego ni su ética ni su profesión mintiendo en esos diagnósticos oficiales.

d) El departamento de medicina del trabajo del ISSSTE, al cual pertenece la maestra, desde el año 2012 emitió una solicitud para cambio de actividad de la maestra por considerar el estar frente a grupo representaba un riesgo para ella y sus alumnos, ojo. Hace ya 5 años con la actual dirección, y en 2017 medicina del trabajo ratifica un segundo diagnóstico oficial con el mismo llamado preventivo de cambio de actividad a consecuencia de su situación de salud deteriorada;signada por tres médicos especialistas.

e) La persona aludida sufre un trastorno psiquiátrico-neurológico incluido en el DSM–5 de La Asociación Americana de Psiquiatría, que afecta a quien lo padece durante un período relativamente largo o de por vida y en su caso en particular es agravado por epilepsia de la cual han sido testigos de diferentes generaciones. Esto explica en parte al por qué del conflicto.

f) En 2012 la SEP mandó un recurso para cubrir a la maestra, pero no se aceptó por la actual directora y el sindicato por violar la clausula constitucional de exclusión, es decir, había personal en la escuela que la cubriera y el examen por oposición aún no entraba plenamente en vigor.

g) Las 3 horas de Inglés, nadie vendrá a cubrirlas por incosteable. En cambio, la delegación ha propuesto a una excelente maestra local con licenciatura en inglés y ha sido rechazada por la secretaría, ¿dónde está la voluntad?

h) Ninguna persona, mucho menos bajo la vulnerabilidad y diagnósticos en la que se encuentra la aludida debe ser tratada y expuesta públicamente de esa forma, pues el derecho de unos no justifica el denigrar al otro y menos con verdades a medias.Eso también mal educa.

i) Esta es una responsabilidad compartida, pues en el mejor de los casos, en el supuesto que señalan los padres,la dirección, supervisión y departamento, no hicieron su trabajo que para eso les pagan y muy bien. Cuestión que olvidaron analizar los padres.

j) Una vez más, no se niega el problema, y es válida la petición de que la secretaría cubra a la maestra pero no a disposición, sino un cambio de actividad oficial que es la petición original de los expertos en medicina del trabajo. Los prejuicios y criterios externos personalísimos de autoridades escolares o padres, no califica ni justifica a la secretaría legalmente para tomar decisiones en contra de la profesora pues esto la hace culpable a ella de su enfermedad además de padecerla, y eso va en contra de sus garantías individuales. La secretaría actual o anterior permitió el conflicto por acción u omisión y es parte directa del problema. Nos rehusamos a que la profesora sea el chivo expiatorio.

k) Ciertamente se cometieron excesos por padres y autoridades escolares, a menos de que se compruebe de forma oficial lo expuesto en la manifestación, que se dejen de lado los criterios de los expertos de la salud con licencia para ejercerla y se suplan por criterios personales sin validez médica ni oficial. De lo contrario, una disculpa pública también demostraría un buen ejemplo para la educación de sus hijos y los alumnos que dirigen.

En conclusión, no hubiera sido necesario llegar hasta aquí, pues ya estaba adelantado el proceso por cambio de actividad por el Departamento y el SNTE 27, de ser así, esto sería un madruguete a satisfacción de intereses personales.

Nos alegra que los padres de nuestra escuela estén interesados en la educación real de sus hijos y no en simulaciones pues hay mucho que falta por hacer juntos en el hogar y la escuela; ya que hay muchos otros factores que podrían mejorar, más por ahora perjudican el proceso enseñanza aprendizaje desde el liderazgo. Los invito a consultar a los maestros de sus hijos y platicar a fondo."