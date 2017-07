Sistema Anticorrupción será "letra muerta"

Los Mochis, Sinaloa.- Dentro de las funciones del Congreso del Estado está denunciar las irregularidades que se cometan durante una administración, por lo que los argumentos que dio la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en torno al Sistema Anticorrupción que está por aprobarse en Sinaloa, carecen de fundamento, comentó Zenén Xóchihua Enciso.

El diputado panista dijo que el sistema anticorrupción, que emulará al existente en el nivel federal, “no tiene lógica”.

“Hay vacíos todavía en la ley. Se reformó la ley para la creación del Tribunal de Justicia Administrativa, pero la figura no existe, está incompleto el trabajo”, explicó.

¿Funcionará el Sistema Anticorrupción en Sinaloa?



María Eugenia Medina, diputada del PRI

"SÍ

Las cuentas públicas ahora serán anuales"

“No hay opacidad, al contrario, todos sabemos que las cuentas públicas, con el Sistema Anticorrupción, serán anuales, por lo que a la actual legislatura no le tocará revisar la cuenta pública de este año. La transparencia no está a discusión, ni es una opción, es una obligación. Desde la tribuna, le expreso a mis compañeros de esta LXVII Legislatura que hay algunos retos que cumplir, como la necesidad de fortalecer la Auditoria Superior, los órganos de control interno, incluyendo la creación de la unidad técnica especializada, quien auxiliará a la Comisión de Fiscalización en vigilancia, evaluación y control del desempeño de la ASE, así como al Tribunal de Justicia Administrativa. Los dictámenes que presente la Auditoría Superior, serán puestos a consideración del Pleno del Congreso, con el fin de que este emita las observaciones conducentes”.

Zenén Aarón Xóchihua, diutado del PAN

"NO

El marco jurídico no existe, no se aplicará"



“Les he dicho muchas veces a los diputados priistas que no puede el Congreso desligarse de su responsabilidad, mientras las instituciones no hagan la tarea. El anterior auditor dijo que se presentaban más de 90 querellas y no pasaba nada, igual: si las cuentas públicas, aún actuando, tampoco sucede nada, es incongruente pensar en una responsabilidad de esta naturaleza, cuando las instituciones no están haciendo su tarea. Siempre ha habido leyes, el problema es que no se hace nada. Mientras que las personas que estarán al frente de las instituciones no hagan nada, no podemos nosotros hacernos a un lado y delegar la función del Congreso en la Auditoría Superior del Estado. Entiendo que se está reformando el marco jurídico, pero no se aplica, habrá un fiscal anticorrupción, pero no existe, como no existe a nivel federal”.