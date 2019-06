“Sistema violenta dos veces a las víctimas” Aurelio Coronado

En proceso doble de vulneración persiste para la población víctima de violencia en el país, principalmente por parte del sistema de justicia que opera sin protocolos especiales, explicó así para EL DEBATE el psicólogo forense Aurelio Coronado, quien indicó: «Las instituciones parece que le hacen un favor a las víctimas».

Coronado sostuvo que esta revictimización se puede prevenir aplicando los lineamientos adecuados para víctimas.

¿En qué consiste dicho proceso de revictimización?

Se refiere a cuando las personas acuden a las instituciones de procuración de justicia buscando ayuda, y el mismo procedimiento legal, las personas e incluso los discursos alrededor de este tratamiento, ayuda o investigación resultan también victimizantes. También existe la llamada victimización terciaria, que es a nivel comunitario o por medios de comunicación, como sucede con las notas sexistas.

¿A qué se debe esta situación?

Tiene que ver con la efectividad del sistema de justicia. Si el sistema de justicia no está garantizando protección y justicia o verdad con respecto al caso, eso ya es victimización. Por ejemplo, la falta de policías, jueces y peritos preparados, reflejo de una falta de sensibilidad, capacitación y recursos.

¿Quiénes son los principales afectados?

Las mujeres, niños, niñas y adolescentes; comunidades indígenas, personas con discapacidad. El sistema no se ajusta a ellos, y entonces eso dificulta que tengan acceso a la procuración de justicia. Siempre se habla de victimización en las conductas directas al trato a la víctima, pero también hay que ver cómo se están vulnerando los derechos de las víctimas al no tener un sistema que se ajuste a poblaciones vulnerables. Ese es el aspecto más importante en términos de revictimización.

¿Los actores políticos pueden incidir verdaderamente en esto?

Los discursos políticos incluyen muchas veces que se requiere una mejor cultura de la denuncia, pero esto es insostenible en un país impune y donde no existen las condiciones adecuadas. No es que las personas no quieran denunciar, es que ir a denunciar no funciona y los revictimiza.