Situación de la pesca en Sinaloa no es la más favorable: Carlos Contreras

Los Mochis, Sinaloa.- "La situación de la pesca en el estado de Sinaloa no es la más favorable", expuso Carlos Noé Contreras Mendoza.

El secretario de Agricultura y Acuacultura del gobierno del estado dijo que actualmente se encuentran en veda varias especies y esto complica la economía.

"Está vedado al camarón, el tiburón, el caracol, y otras especies de importancia comercial, y eso pues definitivamente no está en las mejores condiciones la pesca".

El funcionario estatal comentó que el panorama que enfrentan los pescadores es difícil, pero que afortunadamente cuentan con el acompañamiento del gobierno del estado de Sinaloa.

"Nuestro gobernador Quirino Ordaz Coppel ha tenido la visión de haber creado la Secretaría de Pesca y Acuacultura y a su vez implementar programas que le son útiles al sector como el de motores marinos".

Destacó que este era un programa que se operaba de orden federal, pero el estado lo opera solo.

"Lamentablemente desde el 2018 se dejaron de operar estos programas, este y 22 más por el gobierno federal".

Mencionó que el estado en el sentido de no dejar solos a los pescadores en temas como inspección y vigilancia, que este es un tema muy sensible que le compete al gobierno federal, el gobierno del estado lo está atendiendo directamente con un presupuesto que no es suficiente, pero que es de mucha ayuda para el pescador.

"Les proporcionamos para la gasolina y ellos ponen sus embarcaciones, y nosotros les pagamos también los sueldos, y se coordina el Comité de Vigilancia y salen a proteger la especie preciada para ellos, que es el camarón".

Expuso que ojalá el gobierno federal voltee a ver de nuevo a este sector porque la lucha no debe de acabar.

"Es un sector de gran importancia para las economías y sobre todo de alto impacto social. Es una tristeza llegar a campos pesqueros y ver a jóvenes que ya no estudian, se está detonando un problema social, el tema de la drogadicción en los campos pesqueros es fuerte. Yo creo que el trabajo es la vía para atender todas esas problemáticas sociales".

