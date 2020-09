Situación en el comercio va para negro: Canaco Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El golpe que la pandemia del Covid-19 le ha dado a la situación económica va para negro, manifestó Marco Vinicio Ibarra Ibarra.

“La situación es gris, por no decir que negro, pero va para negro esta situación. No se le ve claridad, aun con la reapertura económica no se ha levantado poco a poco esa economía que esperábamos.”

El presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) Los Mochis comentó que aparte del programa de uniformes y útiles escolares del Gobierno del Estado, el cual ya tiene años, los comerciantes estaban ya considerando sus ventas que iban a tener en estas fechas, pero a raíz de la pandemia de todo lo que tenían programado, un 90 por ciento se vino abajo con relación a la compra de papelería, ropa y zapatos, principalmente.

Afectación por igual

Añadió que no hay distingos, pues tanto para comerciantes, industriales formales e informales, la situación económica es sumamente difícil.

“En este mes posiblemente haya un poco más de flujo de efectivo por el levantamiento de la veda de camarón y la iniciación de actividades agrícolas, pero decir que ya se ve la luz, que vamos a comenzar a despuntar, definitivamente esto va en caída libre casi, casi”, expuso.

Negocios cerrados

Comentó que no han tenido ningún aviso que se haya cerrado algún negocio socio de la cámara.

“Pero lo que sí se ve son negocios cerrados, establecimientos que ya no volvieron a abrir. Se puede ver en ciertas plazas que hay locales cerrados, establecimientos que ya no volvieron a abrir, sin equipo adentro ya, y al paso que vamos se van a ir reflejando poco a poco más, porque el poco capital que se está adquiriendo ahorita es para alcanzar a pagar los sueldos y los impuestos.”

Por ello, exhortó a la ciudadanía a comprar el comercio local.