Sobrevive puesto de revistas tras cinco décadas en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Gerónima Muñoz García es originaria del estado de Coahuila, pero con 50 años de vivir en esta ciudad de Los Mochis. Doña Gero, como es conocida por sus familiares, amigos, así como por sus clientes, se ha dedicado a la venta de periódicos y revistas en la vía pública desde hace cinco décadas.

Comentó que el internet ha cambiado la vida; sin embargo, no siempre ha sido lo mejor, debido a que en su momento los puestos de revistas eran los más visitados, pues la gente buscaba desde historietas hasta revistas de interés científico.

“Cuando llegué a esta ciudad tenía como 25 años de edad y desde entonces siempre me he dedicado a la venta de periódicos y revistas. Formé una familia, la cual ha crecido en número de integrantes, pues ya tengo bisnietos”, subrayó.

Asimismo, doña Gero lamentó que las nuevas generaciones ya no compren revistas de interés científico, cuentos u otro tipo de revistas. Los teléfonos celulares y otros aparatos han desplazado a las revistas o libros.

No deja de trabajar

Doña Gero precisó que sus hijos y sus nietos le han dicho que ya no trabaje, pues que a su edad debería estar en su casa, pero que eso no está en sus planes, pues no le gusta estar sin hacer nada, por lo que prefiere estar en el puesto de revistas, ya que le sirve de distracción.

“Estar aquí en el puesto de revistas me sirve de distracción, pues tengo 72 años se edad, no me gusta estar en la casa sin hacer nada, las ventas no son muy buenas, pero ahí va saliendo para comer. Desde que está lo de la pandemia las cosas ya son muy diferentes, hay poca gente en el centro y pues no hay ventas”, resaltó.

La comerciante lamentó que haya gente sin escrúpulos, refiriéndose a que en una ocasión le robaron su bolso en donde traía dinero y algunas cosas personales.

“Yo mientras tenga fuerzas seguiré aquí en el puesto de revistas, ya que este trabajo me ha dado lo que tengo, sé que es un riesgo contagiarse de coronavirus, pero trato de cuidarme”.